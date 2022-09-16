Google закрывает половину проектов в своём стартап-инкубаторе Area 120 – теперь он сосредоточится только на сфере ИИ

Выступая на конференции Code Conference на прошлой неделе, генеральный директор Google Сундар Пичаи заявил, что компания должна стать на 20% более эффективной. Это заявление восприняли в отрасли как анонс сокращения численности персонала. Теперь эти предположения начали подтверждаться. Стало известно, что Google сокращает проекты в своем исследовательском подразделении, известном как Area 120.

Компания проинформировала сотрудников о «сокращении численности», в результате чего размер инкубатора уменьшится вдвое. Половина команд узнали, что их проекты отменяются. Раньше в Зоне 120 размещалось 14 проектов, а теперь их стало 7. Сотрудникам, чьи проекты не будут продолжены, сказали, что им нужно будет найти новую работу в Google к концу января 2023 года, иначе они будут уволены.

По словам руководителя Area 120 Элиаса Романа, подразделение стремится сосредоточить своё внимание только на проектах, ориентированных на ИИ. Ранее в стартап-инкубаторе велась разработка новшеств в рамках всех сфер деятельности Google.

«Зона 120 — это внутренний инкубатор для экспериментальных новых продуктов. Группа регулярно запускает и останавливает проекты, стремясь использовать наиболее многообещающие возможности», — сообщил представитель Google. «Недавно мы сообщали, что Area 120 переключит свое внимание на проекты, основанные на глубоких инвестициях Google в искусственный интеллект и способные решить важные проблемы пользователей. В результате Area 120 сворачивает несколько проектов, чтобы освободить место для новой работы. Затронутые члены команды получат специальную поддержку при изучении новых проектов и возможностей в Google».

В рамках Area 120 появились такие проекты, как Android-приложение Stack, предназначенное для сканирования и обработки документов, бесплатное приложение Grasshopper для обучения основам программирования на JavaScript через мини-игры, бесплатная игра Game Builder, которая предназначена для «обучения» разработке компьютерных игр, и др.

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Источник: techcrunch