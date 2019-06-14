Google выпустила бесплатную видеоигру Game Builder, которая позволяет создавать 3D-игры в стиле Minecraft, не имея ни малейшего представления о геймдейве





Кроме Valve сегодня собственную видеоигру представила еще одна известная американская компания — Google. Она называется Game Builder и, как недвусмысленно подсказывает само название, предназначена для «обучения» разработке компьютерных игр. Игра была создана в инкубаторе Area 120 для экспериментальных проектов, который ранее отметился несколькими интересными разработками. В числе последних можно вспомнить образовательное приложение Rivet для обучения чтению и Grasshopper, обучающее основам программирования на JavaScript через мини-игры.

Дабы сразу внести ясность, Game Builder не научит вас делать AAA-проекты. В сущности говоря, ничего общего с обучением геймдейву в классическом понимании оно не имеет. Это просто видеоигра, позволяющая создавать другие игры в стиле Minecraft, не имея ни малейшего представления о том, как делаются игры.

Справедливости ради отметим, что Game Builder, доступная на ПК и Mac, появилась в Steam еще 1 ноября 2018 года (она уже имеет 190 отзывов, 86% из которых положительные), но официальный анонс Google сделала только сейчас, что определенно поспособствует повышению интереса к проекту.

Game Builder использует систему визуального программирования с карточками и не требует написания кода. Все объекты и элементы добавляются путем простого перетаскивания по принципу drag & drop. Хотя для тех, кто не боится сложностей и желает научиться чему-то новому, предусмотрена возможность создавать свои карточки на языке JavaScript.

Что интересно, в Game Builder своего рода кооперативный режим, так что несколько человек могут одновременно создавать игры и играть в них сообща. Не забыли разработчики и про социальную составляющую, предусмотрев возможность делиться своими творениями с другими и просматривать поделки других пользователей.

В Google рассчитывают, что проект будет интересен всем, от новичков до опытных дизайнеров игр, добавляя, что в Game Builder можно создать игру за 10 минут, а можно потратить часы. Все зависит от фантазии.

Источник: The Verge