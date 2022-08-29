Google запускает SDK, который позволит Android-приложениям работать на различных устройствах и операционных системах

Компания Google стремится упростить создание Android-приложений которые каким-то образом подключаются к различным устройствам. Компания запускает новый SDK для нескольких устройств, который содержит инструменты, необходимые разработчикам, чтобы их приложения хорошо работали как на Android-устройствах, так и устройствах не на базе ОС Android, таких, как смартфоны, планшеты, телевизоры, автомобильные системы и др.

Предполагается, что новый SDK позволит разработчикам выполнять три ключевые задачи со своими приложениями:

обнаруживать устройства поблизости,

устанавливать безопасные соединения между устройствами;

размещать приложение на нескольких устройствах.

По данным Google, SDK для разных устройств использует Wi-Fi, Bluetooth и сверхширокополосный диапазон для обеспечения возможности подключения нескольких устройств.

Google описывает различные варианты использования своего SDK для разных устройств, и похоже, что он может пригодиться во многих сценариях. Например, он может позволить нескольким пользователям на разных устройствах выбирать элементы из меню при создании группового заказа еды, избавляя от необходимости носить телефон по комнате. Он также может позволить продолжить чтение статьи с того места, на котором пользователь остановился при переключении с телефона на планшет. Дополнительно SDK позволит пассажирам в автомобиле поделиться определённым местоположением на карте с навигационной системой автомобиля.

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SDK для разных устройств в настоящее время доступен в предварительной версии для разработчиков и пока работает только с телефонами и планшетами на базе Android. В конечном итоге Google хочет добавить поддержку других Android-устройств и ОС, отличных от Android, включая iOS и Windows, но пока не сообщается, когда это произойдет.

Источник: The Verge