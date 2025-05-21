Google запустил ультра-подписку на ИИ за $250 в месяц — 30 ТБ хранилища и YouTube Premium в придачу

Раздел Технологии выходит при поддержке

Google переплюнул по ценам на ИИ всех ближайших конкурентов с запуском новой подписки AI Ultra, которая обойдется в $250 в месяц; тогда как предыдущий премиальный тариф «AI Premium» переименовывают в «Google AI Pro» с сохраненной ценой в $20.

Подписка на Google AI Pro

В тарифе AI Pro за $20 в месяц Google предложит 2 ТБ хранилища, доступ к Gemini 2.5 Pro, Deep Research, генератору видео Veo 2, а также опциям Gemini в Workspace, NotebookLM Plus и инструменту Whisk для работы с изображениями.

Подписка на Google AI Ultra

Новый премиальный тариф за $250 в месяц предложит VIP-доступ ко всем ИИ-функциям компании (и тем, что доступны в AI Pro) вместе с 30 ТБ хранилища для Gmail/Drive/Photos (отдельная цена $150/месяц) и индивидуальной подпиской YouTube Premium ($14).

Подписка AI Ultra будет предоставлять максимальные лимиты для генераторов видео и изображений, а также доступ к новому режиму 2.5 Pro Deep Think, разработанному для «очень сложной» математики и кодирования; Veo 3 в приложении Gemini, экспериментальному Agent Mode и прототипу Project Mariner, который поможет одновременно управлять до 10 задачами, такими как поиск информации, бронирование и покупка товаров.

Изначально Google предложит скидку — первые 3 месяца подписки обойдутся в $125. Тариф доступен в США с сегодняшнего дня и «вскоре» появится в других странах.

Напомним, что вчера состоялась большая ежегодная конференция Google I/O 2025, где компания демонстрировала последние новинки в сфере ИИ. Из основного: обновленные генераторы Imagen и Veo, программа для создания фильмов на основе искусственного интеллекта под названием Flow, режим Deep Think для Gemini, улучшенный ИИ-ассистент Project Astra (который сделает за вас все, на что способен смартфон), примерка одежды с ИИ в онлайне и просто в поиске и многое другое.

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Раздел Технологии выходит при поддержке

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