Google создал «ИИ-примерку» одежды в онлайне — просто в результатах поиска

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Google анонсировал новую функцию — теперь можно не гадать, как выглядишь в одежде, а виртуально ее «примерить».

От пользователя просят только одно — фото в полный рост. Для украинских пользователей есть нюанс, потому что функция в Search Labs пока доступна только для жителей США. Скорее всего, если она будет популярна, то со временем увеличит географический охват. Сейчас функция показывает, как «сидят» брюки, рубашки, платья и юбки.

Google обещает, что на тело примерят не просто PNG-картинку, а искусственный интеллект проанализирует фото, учтет форму тела, тип ткани и ее поведение на разных фигурах. В дальнейшем функция покажет изображение, где вы уже в выбранной одежде.

Компания уверяет, что модель учитывает то, «как разные материалы складываются, растягиваются и драпируются на разных телах». Полученные результаты можно сохранять или делиться ими с друзьями.

«Мы потратили много времени на работу с моделью генерации собственных изображений, специально разработанной для моды, и она имеет очень глубокое понимание 3D-форм», — сказал Видьи Сринивасан, главы подразделения рекламы и коммерции Google.

«ИИ-примерка» — это новая часть онлайн-шопинга, который Google строит вокруг искусственного интеллекта. В 2023 году компания позволила пользователям видеть, как выглядит одежда на разных моделях. Но это мешало персонализировать результаты, и теперь они добавили инструмент, работающий непосредственно с фото пользователей.

Кроме примерки, Google расширяет функции покупок через ИИ-режим в поиске, который запустили в марте. Можно отправить запрос, что вы ищете дорожную сумку, и система покажет персонализированную подборку вариантов. Если уточнить, что нужна сумка для майской поездки в дождливый Портленд, то ИИ сразу найдет модели из водонепроницаемых материалов и дополнительными карманами.

Еще одна новация — «агент» для оформления заказов, для которого надо выбрать размер, цвет и сколько хотите потратить. Google сама будет следить за скидками, а затем приобретет товар с финальным подтверждением. Оформление происходит через Google Pay. Если вспомнить, то Google уже экспериментировал с подобными подходами в других категориях — например, предлагал «примерить» ковры в комнате через ИИ-режим.

Также «ИИ-измерительная» не стала единственной презентованной новинкой. Стоит упомянуть расширенный поиск ИИ Mode — с интегрированными Deep Search, живой камерой и автоматизацией в браузере. А также улучшенный ИИ-ассистент, который сделает за вас все, на что способен смартфон.

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Источник: The Verge

Раздел Технологии выходит при поддержке

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