Google заверила, что ее ИИ Duplex невозможно будет спутать с человеком. Он всегда будет представляться собеседнику

Пожалуй, демонстрация возможностей системы ИИ Google Duplex, наделяющей голосового помощника поискового гиганта способностью вести разговоры по телефону, как человек, была самой впечатляющей на конференции I/O. И одновременно пугающей – Google Duplex во время разговора ведет себя так натурально, что распознать в нем робота невозможно. Само собой, это вызвало оживленное обсуждение. Да и бегающий трусцой робот Atlas сейчас лишь подлил масла в огонь.

В Google ожидали, что реакция будет именно такой, еще во время анонса представители компании пообещали полную прозрачность. Теперь же компания сделала еще одно заявление, призванное немного «остудить» особо обеспокоенных пользователей. В частности, поисковый гигант заверил, что перепутать ИИ Duplex с живым человеком будет невозможно, поскольку система всегда будет представляться, прежде чем начать разговор.

«Мы осознаем важность дискуссии о Google Duplex — и, как было заявлено с самого начала, для нас важна полная прозрачность технологии», – сказал представитель Google в сообщении источнику. – «Функция разрабатывается со встроенным механизмом демаскирования, чтобы пользователь всегда мог правильно идентифицировать систему. То, что мы показали на I/O, является лишь ранней демоверсией, и мы с нетерпением полезных отзывов, которые обязательно будут учтены при разработке продукта».

Google начнет тестировать Duplex в Assistant летом. Когда технология станет доступна обычным пользователям, пока неизвестно. Но с учетом сложности подобной системы становится очевидным, что поддержка украинского или русского языков появится еще очень нескоро.

Источник: The Verge