Госэнергоэффективности: В третьем квартале еще 2 тыс. домохозяйств установили солнечные станции, суммарная мощность домашних СЭС превысила 700 МВт

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Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины (Госэнергоэффективности) объявило, что количество украинских семей, которые сознательно переходят на «чистую» энергию, растет. В частности, в третьем квартале текущего года почти 2 тыс. домохозяйств решили установить солнечные панели и стать «энергонезависимыми и энергосберегающими».

Таким образом, количество украинских семей, использующих «чистую» электроэнергию из энергии солнца, выросло на 8% и составила 27623. Общая мощность солнечных электростанций частных домохозяйств составила 712 МВт, из которых только в III квартале 2020 года были введены 53 МВт (а это около 40 млн евро инвестиций).

«По нашим оценкам, начиная с 2015 года, домохозяйства инвестировали в солнечные панели около 560 млн евро. Это вклад в собственную энергонезависимость и автономность, а также в развитие масштабного украинского рынка услуг и оборудования в «зеленой» энергетике», — прокомментировал и.о. Председателя Госэнергоэффективности Константин Гура.

Отметим, что в конце лета Госэнергоэффективности Украины заявило о желании добавить домашние системы накопления энергии в программу «теплых кредитов», в результате, обладатели таких систем из солнечных панелей и аккумуляторов смогут потреблять энергию в любое время суток, в том числе ночью, когда СЭС не вырабатывают ее.

Источник: Госэнергоэффективности