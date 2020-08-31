Госэнергоэффективности Украины планирует добавить домашние системы накопления энергии в программу «теплых кредитов»

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Глава Госэнергоэффективности Константин Гура рассказал в свежем интервью, что аккумуляторные системы накопления энергии являются залогом автономности и энергонезависимости украинских домохозяйств. Он напомнил, что связка из солнечных панелей и аккумуляторов позволяет потреблять энергию в любое время суток, в том числе ночью, когда СЭС не вырабатывают ее.

По сути, такие системы являются источником бесперебойного электропитания, что особенном важно для районов, где наблюдаются частые отключения централизованного энергоснабжения.

«Чтобы стимулировать население к использованию таких инноваций и рационально потреблять энергию, Госэнергоэффективности рассматривает возможность расширить программу «теплых кредитов» и предусмотреть компенсации по кредитам в т.ч. на системы накопления энергии», — сообщил и.о. председателя Госэнергоэффективности Константин Гура.

Напомним, что по состоянию на 1 июля 2020 года более 25,600 домохозяйств в Украине используют «чистую» электроэнергию, установив солнечные электростанции (СЭС). Объем вложенных украинцами инвестиций превышает 520 млн евро, а суммарная мощность всех СЕС — 658 МВт. В течение II квартала 2020 года еще около 1500 домохозяйств перешли на солнечные панели.

Источник: Госэнергоэффективности