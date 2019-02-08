Госэнергоэффективности: За последние четыре года в энергоэффективность и «чистую» энергетику Украины было инвестировано 2 млрд евро

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Председатель Госэнергоэффективности Украины Сергей Савчук публично отчитался о состоянии дел в «чистой» энергетике страны, представив доклад «Развитие сферы энергоэффективности и «зеленой» энергетики в Украине: итоги 2018 года и планы на 2019 год».

«За последние 4 года было инвестировано почти 2 млрд евро в украинские проекты по энергоэффективности и «чистой» энергетике. Из них почти половина, а именно — 800 млн евро — привлечено именно в 2018 году. Этот результат достигнут благодаря внедреннию эффективных законодательных изменений в возобновляемой энергетике, развитию энергосервиса, запуску «теплых кредитов» и т.д.», — отметил Сергей Савчук.

Больше всего инвестиций в отечественную экономику и развитие местного бизнеса привнесла возобновляемая энергетика: более 500 млн евро — на установку более 2100 МВт новых генерирующих мощностей тепла «не из газа» и более 1,2 млрд евро — в 1300 МВт мощностей возобновляемой электроэнергетики.

В целом же последние четыре года отличились существенными достижениями в данной сфере. К примеру, на 6 млрд м3 газа в год было уменьшено потребление в 2018 году по сравнению с 2014 годом такими категориями, как население, бюджетная сфера и теплокоммунэнерго. Это означает, что на закупке импортного газа было сэкономлено около 1,2 млрд евро в год.

Более полумиллиона украинских семей (а это фактически вся Черкасская область) «утеплились» и экономят до 70% на коммунальных услугах благодаря софинансированию «теплых кредитов» из государственного и местных бюджетов. В 2018 программой воспользовались еще 150 тыс. семей. Монетизация субсидий стала еще одним стимулом и источником для сбережения энергоресурсов.

Около 7,5 тыс. украинских семей инвестировали 151 млн евро в солнечные электростанции общей мощностью почти 160 МВт. При этом более половины всех СЭС (почти 4500) была установлена в 2018 году. В 3 раза выросли биогазовые мощности: с 10 установок (15 МВт) на конец 2014 года до 33 установок (46 МВт) на конец 2018 года.

Только за 2018 год более 1600 ОСМД модернизировали многоэтажки с помощью «теплых кредитов» на сумму около 470 млн грн, что больше, чем за все предыдущие годы вместе взятые. За четыре года в 5 раз был увеличен объем финансирования местных программ удешевления «теплых кредитов»: с 34 млн грн в 2015 году до 170 млн грн в 2018 году.

В 10 раз увеличилось количество заключенных энергосервисных (ЭСКО) контрактов в 2018 году по сравнению с 2016 годом (в 2018 подписано 210 ЭСКО-договоров на сумму контрактов более 200 млн гривен). В 3 раза было увеличено количество местных органов власти, где внедрили энергомониторинг в бюджетной сфере: с 60 таких органов власти в апреле 2017 года до 180 на конец 2018 года.

Председатель Госэнергоэффективности Украины Сергей Савчук подчеркнул, что работа в указанных направлениях будет продолжена и в 2019 году, при этом особое внимание будет уделено следующим вопросам:

совершенствование механизма стимулирования промышленных предприятий к энергоэффективности;

формирование рынка услуг аттестованных энергоаудиторов для проведения сертификации энергетической эффективности зданий;

введение системы «зеленых» аукционов;

развитие прозрачного и конкурентного рынка твердого и жидкого биотоплива;

стимулирование энергетической утилизации мусора.

Более детально изучить доклад «Развитие сферы энергоэффективности и «зеленой» энергетики в Украине: итоги 2018 года и планы на 2019 год» можно по следующей ссылке (PDF).

Напомним, что в соответствии с Энергетической стратегией к 2035 году Украина должна получать не менее 25% энергии из возобновляемых источников.

Источник: Госэнергоэффективности