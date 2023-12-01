Государственный фонд Китая помогает подсанкционной Huawei в построении «самодостаточной инфраструктуры по производству чипов»

Huawei довольно уверенно возвращается на ведущие позиции (пока в Китае) после американских санкций, создав очень популярный Mate 60 с 5G. Однако, согласно расследованию Bloomberg, компания работает над чем-то большим. Вместе с инвестиционным фондом правительства города Шэньчжэнь строят «самодостаточную сеть чипов».

Такая сеть предоставит технологическому гиганту доступ к предприятиям SiCarrier, имеющим ключевое значение для разработки литографических станков. Обычно литография, особенно высококлассная ультрафиолетовая, в Китай импортируется, но она ограничена санкциями США, Нидерландов и Японии. Huawei, очевидно, получила «около десятка патентов компании SiCarrier», а также позволила элитным инженерам SiCarrier работать непосредственно на своих объектах, что свидетельствует о тесных симбиотических отношениях между этими двумя компаниями, передает Engadget.

Источник утверждает, что Huawei наняла нескольких бывших сотрудников специализирующейся на литографии голландской компании ASML для работы над этим «прорывным проектом». Результатом является 7-нм процессор HiSilicon Kirin 9000S, изготовленный на местном производстве SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation), который, как говорится, примерно на пять лет отстает от ведущих конкурентов (скажем, 3-нм техпроцесса Apple Silicon) – в противовес восьмилетнему разрыву, которого ожидала администрация Байдена, вводя запрет на экспорт.

Huawei Mate 60, Mate 60 Pro, Mate 60 Pro+ и Mate X5 оснащены этим процессором HiSilicon, а также другими китайскими компонентами, такими как дисплейные панели (BOE), модули камер (OFILM) и аккумуляторы (Sunwoda). Наличие в Huawei собственной сети местных предприятий со временем позволит ей меньше полагаться на импортные компоненты, и потенциально даже стать драйвером «независимой» китайской чип-индустрии — особенно в эпоху электромобилей и искусственного интеллекта, когда чипов нужно больше, чем когда-либо. Поскольку Huawei отрицает, что получала государственную помощь для достижения этой цели.