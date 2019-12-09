Готовьте минимум $11 000. Завтра Apple начнет принимать заказы на новые профессиональные ПК Mac Pro и монитор Pro Display XDR





Apple показала новый модульный Mac Pro в форм-факторе «терки и профессиональный монитор Pro Display XDR разрешением 6K к нему еще в июне на WWDC 2019 раскрыв все подробности, но так и не сказав, когда их можно будет купить. Анонсируя новый 16-дюймовый MacBook Pro в прошлом месяце, Apple подтвердила, что продажи Mac Pro и Pro Display XDR стартуют в декабре, но точную дату начала продаж компания тогда не объявила. И вот сейчас стало известно, что обе новинки станут доступны для заказа 10 декабря, о чем Apple уведомила пользователей в соответствущей рассылке.

Первоначально Apple планировала начало продаж Mac Pro и Pro Display XDR на «осень» и чисто технически купертиновцы уложились в обещанные сроки — официально первым днем «зимы» считается 21 декабря.

Примечательно, что в электронном письме Apple просто говорится, что Mac Pro и Pro Display XDR станут «доступны для заказа» с 10 декабря. Учитывая, что многие пользователи, вероятно, будут выбирать различные конфигурации, компании потребуется еще некоторое время, чтобы приступить к фактическим поставкам.

Напомним, в минимальной конфигурации Mac Pro за $5 999 предлагает 8-ядерный CPU Intel Xeon с частотой 3,5 ГГц, графический ускоритель AMD Radeon Pro 580X, 32 ГБ ОЗУ и SSD емкостью 256 ГБ. В топовой конфигурации можно получить 28-ядерный CPU Intel Xeon, 1,5 ТБ ОЗУ (12 модулей, распределенные на шесть каналов), пару SSD объемом 4 ТБ и два двухпроцессорных ускорителя Radeon Pro Vega II Duo. Благодаря такой конфигурации, Mac Pro способен работать одновременно с тремя видеопотоками в разрешении 8K либо с 12 потоками разрешением 4K. Во сколько обойдется топовая конфигурация пока точно неизвестно, но ранее называлась сумма в $45 тыс.

Монитор Apple Pro Display XDR же располагает 32-дюймовой IPS-панелью разрешением 6016х3384 пикселя (Retina 6K) с максимальной яркостью 1600 кд/м2, 10-битным отображением цвета, поддержкой HDR и широким цветовым охватом P3. Базовая версия Apple Pro Display XDR оценивается в $4 999, а версия со специальным матовым покрытием стекла (Nano-texture glass), выделяющаяся меньшей отражательной способностью, стоит на $1000 дороже. Еще в $1000 обойдется подставка Pro Stand, которая продается отдельно. В качестве более доступной альтернативы поставке — фирменное крепление VESA за $200.

Когда рабочая станция Mac Pro и профессиональный монитор Pro Display XDR доберутся до Украины и по каким ценам, пока неизвестно.

Источник: The Verge