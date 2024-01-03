Pornhub блокирует доступ в Монтане и Северной Каролине из-за закона о проверке возраста

В этих штатах с 1 января вступили в силу законы, требующие «цифровой идентификации» во время визита пользователей на порносайты для подтверждения совершеннолетия.

Pornhub в очередной раз таким образом выражает протест касаемо противоречивых правил, которые нарушают конфиденциальность пользователей и тем самым провоцируют падение трафика на платформе. Для подтверждения возраста сайт предлагает использовать идентификаторы устройств. В сообщении, размещенном на сайтах Aylo (материнская компания Pornhub, ранее известная как MindGeek) и просмотренном The Verge, сказано, что «не так много сайтов для взрослых могут предложить подобные надежные меры безопасности».

Монтана и Северная Каролина присоединились к Луизиане, Юте, Арканзасу, Миссисипи и Вирджинии, в которых уже заблокировали Pornhub. Техас тем временем принял собственное законодательство, требующее от порносайтов показывать предупреждения о рисках для здоровья во время просмотра порно (сейчас его оспаривают в Пятом округе).

Ранее правительство США оштрафовало Aylo на $1,8 млн из-за якобы умышленного размещения видео с жертвами торговли людьми, а ЕС признал Pornhub «очень большой онлайн-платформой», то есть такой, что под действие нового закона о цифровых услугах.