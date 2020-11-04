Графический процессор Intel Xe-HP Neo с 512 вычислительными блоками замечен в базе Geekbench





Не секрет, что корпорация Intel, недавно вернувшаяся на рынок дискретной графики, планирует на 2021 год выпуск двух серий видеокарт на базе архитектуры Xe Graphics — профессиональной Xe-HP (она же Arctic Sound) и игровой Xe-HPG (DG2). На днях энтузиасты обнаружили свежую запись в сетевой базе данных Geekbench, посвященную грядущему ускорителю Xe-HP.

Небольшая ремарка, прежде чем перейти к сути. Между Xe-HP и Xe-HPG есть одно принципиальное отличие. Первая серия нацелена на центры обработки данных, она будет представлена как минимум тремя адаптерами: с одним кристаллом (Intel оперирует термином «плитка»), двумя и четырьмя. Каждый кристалл содержит 512 вычислительных блоков (EU). Судя по всему, в 3D-адаптерах Xe-HP будет использоваться память HBM2. В то же время семейство Xe-HPG является игровым и, предположительно, довольствуется менее скоростной памятью GDDR6.

И хотя в обеих сериях будут версии с 512 вычислительными блоками, этот результат явно принадлежит GPU Xe-HP (Gen12HP). Обозначение Neo уже встречалось прежде — на августовской презентации Architecture Day 2020. Правда, тогда решение проходило под именем XeHP HD, а не Gen12HP.

Как бы там ни было, главное в этом тесте — рабочая частота GPU. Если раньше фигурировало значение 1,3 ГГц, то в свежем тесте — 1,15 ГГц. Также утечка раскрывает объем памяти.

Intel Xe-HP с 512 EU пока не выглядит конкурентом даже актуальной младшей картой NVIDIA семейства Ampere — RTX 3070. Естественно, следует иметь в виду, что перед нами инженерный образец профессионального ускорителя без соответствующих игровых оптимизаций. Вполне вероятно, что в конечном итоге игровая карта продемонстрирует более высокие результаты.