Эра дискретной графики Intel началась. Представлена мобильная видеокарта Iris Xe Max для тонких и легких ноутбуков

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Intel официально представила дискретную мобильную графику Iris Xe Max, знаменующую начало новой эпохи — чуть больше двух лет назад Intel объявила о намерениях выйти на рынок дискретной графики. Одновременно «синие» подтвердили сроки выхода настольной дискретной видеокарты Intel DG1 — начало 2021 года. Правда, поставки DG1 будут ограничены OEM-сегментом.

Что же касается Iris Xe Max, которая ранее дебютировала заочно в составе ноутбуков ряда производителей (Acer Swift 3X и ASUS VivoBook Flip 14), она представляет собой массовое решение на уже хорошо знакомой нам архитектуре Xe LP (Low Power), использующейся во встроенном GPU новейших мобильных процессоров Intel Core 11-го поколения (Tiger Lake). Дискретный видеоадаптер Iris Xe Max рассчитан на совместное использование с CPU Core 11-го поколения в составе тонких и легких ноутбуков.

Дискретный адаптер Iris Xe Max повторяет топовый iGPU Iris Xe не только архитектурно, но и в плане конфигурации, имея в своем распоряжении те же 96 исполнительных блоков (Execution Units, EU), что соответствует 768 потоковым процессорам, 48 текстурных блока и 24 блока растеризации. Техпроцесс — все тот же 10SF. Отличается же Iris Xe Max повышенной до 1,65 ГГц рабочей частотой GPU, что обеспечивает вычислительную мощность 2,46 Тфлопс (FP32), и 4-гигабайтным видеобуфером LPDDR4X-4266 с пропускной способностью 68 Гбайт/с. Энергопотребление Iris Xe Max — 25 Вт.

По возможностям dGPU Iris Xe Max ничем не уступает iGPU Iris Xe — поддержка PCI Express 4.0, DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0, 12-битной глубины цветы, HDR10 и Dolby Vision, совместимость с DirectX 12.1, OpenGL 4.6 и OpenCL 2.0, а также аппаратное декодирование AV1-контента и воспроизведение 4K- и 8K-видео с частотой ниже 60 кадров в секунду.

Вместе с тем dGPU Iris Xe Max может похвастаться новыми фишками вроде технологии Deep Link, которая позволяет объединять dGPU и iGPU Iris Xe для увеличения производительности в соответствующих задачах (ИИ и обработка изображения). Intel говорит о превосходстве в 1,78 раза по сравнению с NVIDIA GeForce RTX 2080. Уже сейчас технологию Deep Link поддерживают приложения Handbrake, OBS, Topaz Gigapixel AI и XSplit, а в обозрим будущем список будет расширяться.

Частью Deep Link является динамическое распределение энергопотребления (Dynamic Power Share) между CPU/iGPU и дискретной графикой. Intel признает, что в некоторых сценариях iGPU Tiger Lake может превосходить dGPU Iris Xe Max, и в таких случаях предпочтительным вариантом будет именно «встройка». Система способна выбирать между iGPU и dGPU в зависимости от конкретной игры. Функционально все это звучит очень похоже на то, как работает технология NVIDIA Optimus, лишь с той разницей, что реализация Intel подразумевает переключение на iGPU вместо приоритизации dGPU для всех игр.

Важно оговорить, что Deep Link не является альтернативной Nvidia SLI и AMD CrossFire. То есть, использоваться вместе Iris Xe Max и Iris Xe в играх не получится.

Что же касается чистой игровой производительности, в собственных тестах Intel сравнивает dGPU Iris Xe Max с NVIDIA GeForce MX350 (Pascal) — в большинстве из перечисленных игр Iris Xe Max обходит своего «зеленого» оппонента, обеспечивая до 46 fps в Full HD. В сравнении с iGPU Iris Xe топовых CPU Tiger Lake видеоадаптер dGPU Iris Xe Max примерно на 20% быстрее.

Есть и несколько независимых тестов Iris Xe Max в 3DMark Time Spy и Fire Strike, а также играх в составе Acer Swift 3X.

В первой волне таких ноутбуков, кроме упомянутых трансформируемых моделей Acer Swift 3X и ASUS VivoBook Flip 14, также вышел Dell Inspiron 7000 в классическом форм-факторе. Их продажи начнутся в этом месяце.

Анонс более мощных игровых 3D-ускорителей для настольных ПК и игровых ноутбуков, построенных на родственной архитектуре Xe HPG (High Performance Gaming), запланирован на начало 2021 года.