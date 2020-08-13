СМИ: первая игровая видеокарта Intel с аппаратной трассировкой лучей выйдет в 2021 году

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Компания Intel работает над своей графической архитектурой, начиная с 2018 года. И в рамках одной общей архитектуры Xe будет доступно несколько различных микроархитектур, оптимизированных для различных сфер применения GPU. Ранее говорилось о трёх микроархитектурах:

Intel Xe LP (интегрированные решения и устройства начального уровня);

Intel Xe HP (решения среднего уровня, производительные устройства для энтузиастов, устройства для центров обработки данных и задач ИИ);

Intel Xe HPC (масштабные проекты HPC).

Однако теперь стало известно, что инженеры Intel работают над созданием ещё одной микроархитектуры под названием Xe-HPG, которая оптимизирована для игровых продуктов. Она будет охватывать решения от среднего сегмента для высокопроизводительных видеокарт для энтузиастов.

Пока что компания не подтвердила спецификации GPU, однако известно, что видеокарты на базе Xe-HPG будут использовать память GDDR6, что позволит повысить коэффициент отношения производительности к доллару потраченных средств. Микроархитектура Xe-HP предусматривает использование памяти HBM. Также сообщается, что микроархитектура Intel Xe-HPG предусматривает аппаратную поддержку трассировки лучей.

На текущий момент в лабораториях Intel уже доступны образцы графических процессоров на базе микроархитектуры Xe-HPG. Представить соответствующие решения планируется в 2021 году. При этом изготовлением графических продуктов займётся сторонний контрактный производитель.

Также стало известно, что компания Intel намерена выпустить ещё один продукт на базе микроархитектуры Xe-LP. Он получит название SG1. Это будет специализированная серверная графическая карта, к поставкам которой планируется приступить ближе к концу этого года.

Источник: videocardz