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Грядущие архитектуры CPU Intel обеспечат прирост показателя количества выполняемых инструкций за такт до 80% к 2023 году

Грядущие архитектуры CPU Intel обеспечат прирост показателя количества выполняемых инструкций за такт до 80% к 2023 году

Грядущие архитектуры CPU Intel обеспечат прирост показателя количества выполняемых инструкций за такт до 80% к 2023 году


Компания Intel надолго застопорилась на 14-нанометровом технологическом процессе. Несмотря на постоянные его улучшения и добавление знаков +, в последние годы компания демонстрирует слабый прогресс. Но в будущем, вместе с внедрением техпроцессов следующих поколений 10 и 7 нм следует ожидать заметного прироста показателя количества выполняемых инструкций за такт (IPC). Об этом говорит последняя утечка.

Грядущие архитектуры CPU Intel обеспечат прирост показателя количества выполняемых инструкций за такт до 80% к 2023 году

Как мы знаем, дорожная карта Intel предусматривает три основных обновления для процессорных ядер после Skylake. Архитектура Sunny Cove используется в процессорах Ice Lake. Архитектура Willow Cove станет основой для грядущих чипов Tiger Lake, а Golden Cove – для Alder Lake. Кроме того, архитектура Ocean Cove будет использоваться для CPU, которые должны появиться в 2022-2023 годах.

Грядущие архитектуры CPU Intel обеспечат прирост показателя количества выполняемых инструкций за такт до 80% к 2023 году

Уже известно, что архитектура Sunny Cove улучшит показатель IPC в среднем на 18% по сравнению со Skylake. Она предусматривает производство чипов по улучшенному 10-нанометровому технологическому процессу (10-нм+). Это уже хорошо, но после 5 лет практически полного застоя в настольном сегменте уже недостаточно, чтобы успешно противостоять конкурирующим решениям AMD Ryzen.

Улучшенная архитектура Willow Cove позволит добиться ещё некоторого прироста показателя IPC – на уровне 25% по сравнению со Skylake. Выход таких процессоров, изготовленных по нормам техпроцесса 10-нм+, ожидается в 2020-2021 годах. Мобильные версии чипов на базе архитектуры Willow Cove должны стать доступными уже во второй половине 2020 года.

Архитектура CPUТехпроцессПрирост IPCГод
Skylake14-нм (+++)1,00x2015-2020
Sunny Cove10-нм (+)1,18x2019-2020
Willow Cove10-нм (+)1,25x2020-2021
Golden Cove10-нм (++)1,50x2021-2022?
Ocean Cove7-нм (+)?1,80x2022-2023?

Что касается новых архитектур, которые последуют за Willow Cove, то они обеспечат дальнейшее улучшение показателя IPC вместе с дальнейшими улучшениями технологических процессов. Так, процессоры на базе архитектуры Golden Cove и техпроцесса 10-нм++ обеспечат прирост IPC около 50% по сравнению со Skylake. Выход таких чипов, предположительно, состоится в 2021-2022 годах. Наконец, вместе с архитектурой Ocean Cove компания Intel наконец перейдёт на 7-нанометровый технологический процесс производства процессоров (7-нм или 7-нм+). В результате, прирост показателя IPC составит около 80% по сравнению со Skylake. Но выход таких чипов ожидается лишь в 2022-2023 годах.

Источник: wccftech

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