Грядущие архитектуры CPU Intel обеспечат прирост показателя количества выполняемых инструкций за такт до 80% к 2023 году





Компания Intel надолго застопорилась на 14-нанометровом технологическом процессе. Несмотря на постоянные его улучшения и добавление знаков +, в последние годы компания демонстрирует слабый прогресс. Но в будущем, вместе с внедрением техпроцессов следующих поколений 10 и 7 нм следует ожидать заметного прироста показателя количества выполняемых инструкций за такт (IPC). Об этом говорит последняя утечка.

Как мы знаем, дорожная карта Intel предусматривает три основных обновления для процессорных ядер после Skylake. Архитектура Sunny Cove используется в процессорах Ice Lake. Архитектура Willow Cove станет основой для грядущих чипов Tiger Lake, а Golden Cove – для Alder Lake. Кроме того, архитектура Ocean Cove будет использоваться для CPU, которые должны появиться в 2022-2023 годах.

Уже известно, что архитектура Sunny Cove улучшит показатель IPC в среднем на 18% по сравнению со Skylake. Она предусматривает производство чипов по улучшенному 10-нанометровому технологическому процессу (10-нм+). Это уже хорошо, но после 5 лет практически полного застоя в настольном сегменте уже недостаточно, чтобы успешно противостоять конкурирующим решениям AMD Ryzen.

Улучшенная архитектура Willow Cove позволит добиться ещё некоторого прироста показателя IPC – на уровне 25% по сравнению со Skylake. Выход таких процессоров, изготовленных по нормам техпроцесса 10-нм+, ожидается в 2020-2021 годах. Мобильные версии чипов на базе архитектуры Willow Cove должны стать доступными уже во второй половине 2020 года.

Архитектура CPU Техпроцесс Прирост IPC Год Skylake 14-нм (+++) 1,00x 2015-2020 Sunny Cove 10-нм (+) 1,18x 2019-2020 Willow Cove 10-нм (+) 1,25x 2020-2021 Golden Cove 10-нм (++) 1,50x 2021-2022? Ocean Cove 7-нм (+)? 1,80x 2022-2023?

Что касается новых архитектур, которые последуют за Willow Cove, то они обеспечат дальнейшее улучшение показателя IPC вместе с дальнейшими улучшениями технологических процессов. Так, процессоры на базе архитектуры Golden Cove и техпроцесса 10-нм++ обеспечат прирост IPC около 50% по сравнению со Skylake. Выход таких чипов, предположительно, состоится в 2021-2022 годах. Наконец, вместе с архитектурой Ocean Cove компания Intel наконец перейдёт на 7-нанометровый технологический процесс производства процессоров (7-нм или 7-нм+). В результате, прирост показателя IPC составит около 80% по сравнению со Skylake. Но выход таких чипов ожидается лишь в 2022-2023 годах.

Источник: wccftech