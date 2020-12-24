Грядущие процессоры Intel Core i7-11370H, Core i5-11300H и AMD Ryzen 5 5600H протестировали в Geekbench





Уже через несколько недель во время проведения выставки потребительской электроники CES 2021 ожидается выход новых процессоров от обеих конкурирующих компаний. Сведения о мобильных чипах производителей уже просочились в сеть, что позволяет провести предварительное сравнение.

Как ожидается, на CES 2021 компания Intel представит мобильные процессоры 11-го поколения. Первыми будут показаны устройства Tiger Lake-H35. Это не самые производительные решения в линейке. Фактически, Tiger Lake-H35 – это немного доработанные версии экономичных процессоров Tiger Lake TGL-UP3, для которых повышен показатель TDP. Соответственно, такие устройства не смогут на равных тягаться с конкурирующими продуктами AMD Cezanne на базе архитектуры Zen3. Выход высокопроизводительных 8-ядерных мобильных процессоров Intel запланирован на второй квартал 2021 года.

В базе данных тестового пакета Geekbench уже обнаружены результаты двух процессоров серии Tiger Lake H35:

Core i7-11370H (3,3/4,8 ГГц) – 1572 балла в одноядерном тесте, 5065 баллов в многоядерном тесте;

Core i5-11300H – 1440 баллов в одноядерном тесте, 4909 баллов в многоядерном тесте.

Для сравнения, мобильный процессор предыдущего поколения Core i5-10300H демонстрирует результат 1068 и 3779 баллов, соответственно.

Примечательно, что по показателю одноядерной производительности мобильный процессор Core i7-11370H опережает конкурирующий чип Ryzen 9 5900HX.

Что касается компании AMD, то она представит на выставке CES 2021 мобильные процессоры как экономичного (Ryzen 5000U) и производительного (Ryzen 5000H) сегментов. Сведения о некоторых из них также просочились в сеть. В частности, 6-ядерная модель Ryzen 5 5600H, судя по тестам Geekbench, работает на частоте 3,3/4,24 ГГц, хотя предыдущие утечки приписывали этому чипу более скромные частоты. Чип протестирован в составе ноутбука TIMI, что скорее всего является устройством Xiaomi Mi Notebook.

Судя по результатам тестирования, новый процессор Ryzen 5 5600H оказался на 37% производительнее в одноядерном режиме и на 18% производительнее в многоядерном режиме тестирования по сравнению с чипом нынешнего поколения Ryzen 5 4600H. Если сравнивать с основным конкурентом Core i7-10750H, то решение AMD оказывается на 20% и 3% производительнее в одноядерном и многоядерном режимах, соответственно. Вместе с тем, устройство, судя по всему, уступает новым чипам Intel 11-го поколения Tiger Lake-H35 в одноядерной производительности, но опережает в многоядерном режиме тестирования, что объясняется большим количеством вычислительных ядер.

Модель Конфигурация Одноядерный тест Многоядерный тест AMD Ryzen 7 5800X 8 ядер/16 потоков (настольный) 1661 10356 Intel Core i7-11370H 4 ядер/8 потоков (мобильный) 1572 5065 AMD Ryzen 9 5900HX 8 ядер/16 потоков (мобильный) 1535 9015 AMD Ryzen 7 5800H 8 ядер/16 потоков (мобильный) 1475 7630 Intel Core i5-11300H 4 ядер/8 потоков (мобильный) 1440 4909 AMD Ryzen 5 5600H 6 ядер/12 потоков (мобильный) 1372 5713 Intel Core i7-10700K 8 ядер/16 потоков (настольный) 1350 8982 AMD Ryzen 9 4900H 8 ядер/16 потоков (мобильный) 1218 8348 Intel Core i7-10750H 6 ядер/12 потоков (мобильный) 1147 5530 AMD Ryzen 9 4900HS 8 ядер/16 потоков (мобильный) 1092 7043 Intel Core i5-10300H 4 ядер/8 потоков (мобильный) 1068 3779 AMD Ryzen 7 4800H 8 ядер/16 потоков (мобильный) 1091 6613 AMD Ryzen 5 4600H 6 ядер/12 потоков (мобильный) 996 4837

Источник: videocardz 1, 2