Новости Игры 28.07.2025 comment views icon

Возвращение к утечкам? Следующий патч S.T.A.L.K.E.R. 2 добавит прибор ночного видения

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Маргарита Юзяк

Автор новостей

Возвращение к утечкам? Следующий патч S.T.A.L.K.E.R. 2 добавит прибор ночного видения

В предстоящем большом патче к S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl наконец-то появится прибор ночного видения (ПНВ), утверждают инсайдеры.

Фанатское сообщество Stalker2news заметило изменения в коде игры после обновления 1.5.2. Вместе с этим разработчики перевели новые строки, связанные с ПНВ, на все языки локализации. Так что появление этих предметов, а возможно еще и тепловизоров, — лишь вопрос времени.

На релизе игры ни один из костюмов, брони или оружия не имел ночного видения. Игроки имели только базовый фонарь, который плюс-минус освещал дорогу. Некоторые NPC носили с собой такие приборы, но даже после их убийства он не выпадал. Впрочем, похоже, совсем скоро не придется устанавливать моды, чтобы вернуть эти предметы из классической трилогии S.T.A.L.K.E.R.

Повернення до витоків? Наступний патч S.T.A.L.K.E.R. 2 додасть прилад нічного бачення
Изображение с намеком на прибор ночного видения в S.T.A.L.K.E.R. 2 / Stalker2news

Упоминание о приборах ночного видения появилось после патча 1.5.2. Он принес несколько мелких, но заметных изменений: сталкеры теперь нормально заходят в центр Шевченко — без дверей, которые раньше сами закрывались перед носом. До этого обновления GSC уже переделывала поведение NPC, миссии и делала апгрейды искусственного интеллекта.

Также GSC решили таки портировать игру на PS5. Ранее студия отвергла эту идеюно, похоже, передумала и решила монетизировать спрос. Это произошло сразу после запуска поддержки модов, которая требует SSD минимум на терабайт.

Источник: Stalker2news

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