Возвращение к утечкам? Следующий патч S.T.A.L.K.E.R. 2 добавит прибор ночного видения

В предстоящем большом патче к S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl наконец-то появится прибор ночного видения (ПНВ), утверждают инсайдеры.

Фанатское сообщество Stalker2news заметило изменения в коде игры после обновления 1.5.2. Вместе с этим разработчики перевели новые строки, связанные с ПНВ, на все языки локализации. Так что появление этих предметов, а возможно еще и тепловизоров, — лишь вопрос времени.

На релизе игры ни один из костюмов, брони или оружия не имел ночного видения. Игроки имели только базовый фонарь, который плюс-минус освещал дорогу. Некоторые NPC носили с собой такие приборы, но даже после их убийства он не выпадал. Впрочем, похоже, совсем скоро не придется устанавливать моды, чтобы вернуть эти предметы из классической трилогии S.T.A.L.K.E.R.

Упоминание о приборах ночного видения появилось после патча 1.5.2. Он принес несколько мелких, но заметных изменений: сталкеры теперь нормально заходят в центр Шевченко — без дверей, которые раньше сами закрывались перед носом. До этого обновления GSC уже переделывала поведение NPC, миссии и делала апгрейды искусственного интеллекта.

