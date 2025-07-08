Выживание в S.T.A.L.K.E.R. 2? В GSC намекают на более хардкорный режим

Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl не исключают возможности добавить новый хардкорный режим, который станет более смертоносным и реалистичным.

Фанаты серии, особенно знакомые с модом Anomaly для оригинальной трилогии, просят официальный режим выживания. Они хотят не просто более сильных врагов и меньше патронов, а полное удаление HUD, уменьшение количества лута, отключение визуальных и звуковых подсказок. То есть все, чтобы сделать игру максимально приближенной к выживанию в Зоне. И GSC не отвергает такие просьбы фанатов.

«Идея крутая, и я знаю, что некоторые наши разработчики, например, любят проходить игры без HUD, чтобы немного себя помучить, но пока рано говорить, перейдет ли эта идея на следующий этап. Так что пока ответ — «NDA», классика жанра», — говорит GSC.

На практике это означает, что команда не против такой функции, но пока что приоритеты в других вещах. Студия продолжает активно работать над патчами, исправляет сюжетные ошибки и думает над отдельным многопользовательским режимом.

Хотя пока нет четкого обещания, GSC Game World дала понять, что такая функция может появиться в будущих обновлениях, если на это хватит времени. Дорожную карту на третий квартал еще не опубликовали, но во втором уже реализовали обещанную поддержку модов (которая весит под 700 ГБ) и выпуск обновленной трилогии.

Источник: Discord