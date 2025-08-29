Новости Игры 29.08.2025 comment views icon

GSC тизерит Дугу как ключевое место DLC для S.T.A.L.K.E.R. 2

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

GSC тизерит Дугу как ключевое место DLC для S.T.A.L.K.E.R. 2

GSC Game World намекнула, что радиолокационная станция «Дуга» станет важной локацией в будущем DLC для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

Днем ранее технический продюсер GSC Евгений Кулик подтвердил, что для игры уже разрабатывают два обещанных дополнения. От деталей он воздержался, но вскоре официальный аккаунт S.T.A.L.K.E.R. 2 в X (Twitter) опубликовал такое сообщение:

«Столько тайн, легенд и историй, столько смертей тех, кто искал ответы. И вот оно — так близко… А что будет дальше? Кто расскажет нам правду? Возможно, правды вообще не существует. Только «Дуга» может рассказать…» — написали разработчики.

Как тогда, так и сейчас деталей будущей истории нет. Возможно «Дуга» станет стартовой точкой для DLC, ключевой локацией для основной истории (например, раскрытие или переосмысление главной тайны Зоны) или местом для расширенного геймплея — вероятно добавление новых механик, артефактов или врагов.

Параллельно студия также работает над большим обновлением для игры и готовит версию для PlayStation 5, релиз которой ожидается в ноябре. Вместе с патчами добавят новые функции — например, прибор ночного видения. Остальные планы на этот год можно прочитать в обновленной дорожной карте на 2025-й.

Источник: S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL

Популярные новости

arrow left
arrow right
В Китае детей заставляют играть по 15 часов в день, чтобы избавиться от игровой зависимости
Steam хаотично удаляет моды из-за жалоб троллей
GSC опубликовала туториал по модам оружия в S.T.A.L.K.E.R. 2
Battlefield 2042 "разбомбили" отзывами в Steam из-за требования включить SecureBoot
Steam бесплатно отдает кооператив с 92% одобрительных отзывов
Новый патч Wuchang: Fallen Feathers "запретил" убивать боссов
Sony упростила процесс возврата средств в PlayStation Store
В Steam отдают хитовую "магическую RPG" с рекордной скидкой -80%
Разработчик League of Legends скинул вакансию в McDonald's бустеру аккаунтов — троллинг за жалобы на "потерю работы"
PS Plus в августе получит еще 11 новых игр — среди них Mortal Kombat 1 и Marvel's Spider-Man
Возвращение к утечкам? Следующий патч S.T.A.L.K.E.R. 2 добавит прибор ночного видения
В PS Store продолжается распродажа "На старт, внимание, давайте играть!" — TEKKEN 7, Dead Island 2 и другие со скидками до -90%
S.T.A.L.K.E.R. 2 получила патч 1.5.2 — больше никакой зачарованной двери в центр Шевченко
Стандартный S.T.A.L.K.E.R. 2 можно обновить до версий Deluxe и Ultimate на всех платформах
GSC назвала дату релиза S.T.A.L.K.E.R. 2 на PS5, предзаказ открыт — от 1799 грн
GOG открыл фестиваль "Дни Украины" — Cossacks, коллекция Whale Rock и другие со скидкой до -95%
Рэнди Питчфорд: "Borderlands 4 наконец-то в мире, где технологии догнали амбиции нашей игры"
Бета Battlefield 6 установила рекорд серии в Steam с пиком 520 000 игроков
PS Store объявил распродажу в честь Gamescom со скидками до -90% — Bloodborne, Destiny 2 и другие
Mafia: The Old Country получила 76/100 на Metacritic — сильный сюжет, но "шаблонный геймплей"
Претендент на "Игру года"? Shinobi: Art Of Vengeance оценили в 89/100 на Opencritic, одна из самых высоких оценок в 2025-м
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить