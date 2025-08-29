GSC тизерит Дугу как ключевое место DLC для S.T.A.L.K.E.R. 2

GSC Game World намекнула, что радиолокационная станция «Дуга» станет важной локацией в будущем DLC для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

Днем ранее технический продюсер GSC Евгений Кулик подтвердил, что для игры уже разрабатывают два обещанных дополнения. От деталей он воздержался, но вскоре официальный аккаунт S.T.A.L.K.E.R. 2 в X (Twitter) опубликовал такое сообщение:

«Столько тайн, легенд и историй, столько смертей тех, кто искал ответы. И вот оно — так близко… А что будет дальше? Кто расскажет нам правду? Возможно, правды вообще не существует. Только «Дуга» может рассказать…» — написали разработчики.

Как тогда, так и сейчас деталей будущей истории нет. Возможно «Дуга» станет стартовой точкой для DLC, ключевой локацией для основной истории (например, раскрытие или переосмысление главной тайны Зоны) или местом для расширенного геймплея — вероятно добавление новых механик, артефактов или врагов.

Параллельно студия также работает над большим обновлением для игры и готовит версию для PlayStation 5, релиз которой ожидается в ноябре. Вместе с патчами добавят новые функции — например, прибор ночного видения. Остальные планы на этот год можно прочитать в обновленной дорожной карте на 2025-й.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

Источник: S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL