Новости Игры 28.08.2025 comment views icon

GSC уже активно разрабатывает два DLC к S.T.A.L.K.E.R. 2

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

GSC уже активно разрабатывает два DLC к S.T.A.L.K.E.R. 2

GSC Game World подтвердила, что для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl уже разрабатывают два сюжетных дополнения.

Технический продюсер студии Евгений Кулик поделился планами на будущее во время интервью. В нем упомянули о порте на PS5 и улучшение качества игры патчами, но самое интересное для нас — сюжетные дополнения к S.T.A.L.K.E.R. 2. По его словам, студия планирует выпустить DLC ко второй части по такой схеме, как это было с оригинальной трилогией.

«Сначала базовая игра, а затем два дополнения. Они уже включены в Ultimate Edition игры. Если вы ее приобретете, то получите DLC, ориентированные на сюжет. Думаю, вскоре мы будем готовы поделиться новостями об этом — оба DLC уже находятся в разработке», — рассказывает Кулик.

Пока нет дополнительных подробностей о них — ни дат, ни деталей про историю. Можно лишь уверенно сказать, что оба дополнения будут сюжетными, как было обещано. GSC также напомнила, что они уже включены в Ultimate Edition, так что владельцы этой версии игры получат их без дополнительной оплаты.

Параллельно студия работает над большим обновлением S.T.A.L.K.E.R. 2. Версия для PlayStation 5 должна выйти уже в ноябре и получит отдельные улучшения для PS5 Pro Предзаказ уже продолжается. Кроме того, разработчики обновили «дорожную карту» на оставшуюся часть 2025-го, где пообещали новые функции и усовершенствования, которые появятся в ближайшее время. Например, долгожданный предмет — это прибор ночного видения, который наконец-то официально добавят с патчем.

Отметим, в рамках фестиваля «стрелялок» от третьего лица в Steam как раз скидка -30% на S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. На данный момент тайтл украинской студии можно приобрести за ₴979, а Ultimate Edition конечно дороже — ₴1 784.

Источник: Arkaden

Популярные новости

arrow left
arrow right
Претендент на "Игру года"? Shinobi: Art Of Vengeance оценили в 89/100 на Opencritic, одна из самых высоких оценок в 2025-м
Steam хаотично удаляет моды из-за жалоб троллей
"Старые" геймеры тратят больше денег на видеоигры, чем молодежь — отчет Circana
Стартовала вторая бета Battlefield 6 с новыми картами и режимами
Жестокие путешествия по Италии во время чумы: анонсирован приключенческий экшен 1348 Ex Voto с игрой за женщину-рыцаря
В Steam стартовал фестиваль "стрелялок" от третьего лица — Tom Clancy's, Uncharted и другие со скидками до -90%
Новый патч Wuchang: Fallen Feathers "запретил" убивать боссов
Фаны Baldur's Gate 3 определили самый бесполезный подкласс: "Кажется довольно бессмысленным"
Хидео Кодзима мечтал привлечь Дэвида Линча к разработке Death Stranding 2
Выживание в S.T.A.L.K.E.R. 2? В GSC намекают на более хардкорный режим
Konami показала самую подробную карту Silent Hill f — Эбисугаока, леса и извилистые дороги
Экс-глава PlayStation: консоли достигли технического плато, пора делать их доступнее
Актер Resident Evil 2 душил себя для сцены смерти Леона — и едва не умер
S.T.A.L.K.E.R. в 2D и пиксельная Resident Evil: 19 анонсов с Фестиваля украинских игр в Steam
Детектив, монастырь и средневековый COVID: детали нового сюжетного DLC для Kingdom Come Deliverance 2
В Steam вводят распределение рецензий по "языковому принципу"
Шоураннер "Чужой: Земля" снимает сериал по мотивам Far Cry, — слил Ubisoft
PS Plus в августе получит еще 11 новых игр — среди них Mortal Kombat 1 и Marvel's Spider-Man
15 минут геймплея Resident Evil Requiem: Грейс убегает от монстра-сталкера в заброшенной больнице
Тайский хоррор в стиле Little Nightmares — вышел трейлер Kumarn: The Wandering Spirit
Возвращение к утечкам? Следующий патч S.T.A.L.K.E.R. 2 добавит прибор ночного видения
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить