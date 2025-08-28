GSC уже активно разрабатывает два DLC к S.T.A.L.K.E.R. 2

GSC Game World подтвердила, что для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl уже разрабатывают два сюжетных дополнения.

Технический продюсер студии Евгений Кулик поделился планами на будущее во время интервью. В нем упомянули о порте на PS5 и улучшение качества игры патчами, но самое интересное для нас — сюжетные дополнения к S.T.A.L.K.E.R. 2. По его словам, студия планирует выпустить DLC ко второй части по такой схеме, как это было с оригинальной трилогией.

«Сначала базовая игра, а затем два дополнения. Они уже включены в Ultimate Edition игры. Если вы ее приобретете, то получите DLC, ориентированные на сюжет. Думаю, вскоре мы будем готовы поделиться новостями об этом — оба DLC уже находятся в разработке», — рассказывает Кулик.

Пока нет дополнительных подробностей о них — ни дат, ни деталей про историю. Можно лишь уверенно сказать, что оба дополнения будут сюжетными, как было обещано. GSC также напомнила, что они уже включены в Ultimate Edition, так что владельцы этой версии игры получат их без дополнительной оплаты.

Параллельно студия работает над большим обновлением S.T.A.L.K.E.R. 2. Версия для PlayStation 5 должна выйти уже в ноябре и получит отдельные улучшения для PS5 Pro Предзаказ уже продолжается. Кроме того, разработчики обновили «дорожную карту» на оставшуюся часть 2025-го, где пообещали новые функции и усовершенствования, которые появятся в ближайшее время. Например, долгожданный предмет — это прибор ночного видения, который наконец-то официально добавят с патчем.

Отметим, в рамках фестиваля «стрелялок» от третьего лица в Steam как раз скидка -30% на S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. На данный момент тайтл украинской студии можно приобрести за ₴979, а Ultimate Edition конечно дороже — ₴1 784.

Источник: Arkaden