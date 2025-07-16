Новости Крипто 16.07.2025 comment views icon

Хакеры украли у криптобиржи BigONE $27 млн

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Тетяна Нечет

Автор новостей

Хакеры украли у криптобиржи BigONE $27 млн

Недавно состоялся эксплойт протокола биржи GMX V1в результате чего украдено криптоактивов на $40 млн. За неделю хакеры обчистили биржу BigONE на $27 млн.

Команда платформы сообщила о внешнем вмешательстве в ее горячий (то есть программный) кошелек с использованием обнаруженной уязвимости (эксплойт). По данным компании, атака произошла в ночь на 16 июля.

В SlowMist сообщиличто операционная сеть была скомпрометирована, а логика работы серверов, связанных с учетными записями и контролем рисков, была модифицирована, что позволило злоумышленнику вывести средства. Это не связано с утечкой приватных ключей.

Несмотря на потерю средств, все приватные ключи остаются в безопасности, а путь проникновения уже обнаружен и заблокирован, что делает невозможным дальнейшие потери. BigONE взяла на себя полное покрытие всех потерь.

BigONE сотрудничает с аналитической компанией SlowMist, чтобы отследить адреса злоумышленников и движение похищенных средств. Сейчас платформа проводит техническое восстановление. Ожидается, что депозиты и торговля будут восстановлены в течение нескольких часов, а функцию вывода средств активируют после усиления мер безопасности.

В общем украдено:

  • BTC 120
  • ETH 350
  • USDT(TRC20) 6,974,358
  • USDT(ERC20) 1,395,000
  • USDT(BSC) 38,106.95
  • USDT(SOL) 134,764
  • XIN 20,730
  • SNT 4,369,581
  • WBTC 1
  • CELR 15,772,006
  • LEO 16,071
  • UNI 25,487
  • SHIB 9,697,050,027
  • SOL 1,800
  • DOGE 538,000

Источник: BigONE

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