Хакеры украли у криптобиржи BigONE $27 млн

Недавно состоялся эксплойт протокола биржи GMX V1в результате чего украдено криптоактивов на $40 млн. За неделю хакеры обчистили биржу BigONE на $27 млн.
Команда платформы сообщила о внешнем вмешательстве в ее горячий (то есть программный) кошелек с использованием обнаруженной уязвимости (эксплойт). По данным компании, атака произошла в ночь на 16 июля.
В SlowMist сообщиличто операционная сеть была скомпрометирована, а логика работы серверов, связанных с учетными записями и контролем рисков, была модифицирована, что позволило злоумышленнику вывести средства. Это не связано с утечкой приватных ключей.
Несмотря на потерю средств, все приватные ключи остаются в безопасности, а путь проникновения уже обнаружен и заблокирован, что делает невозможным дальнейшие потери. BigONE взяла на себя полное покрытие всех потерь.
BigONE сотрудничает с аналитической компанией SlowMist, чтобы отследить адреса злоумышленников и движение похищенных средств. Сейчас платформа проводит техническое восстановление. Ожидается, что депозиты и торговля будут восстановлены в течение нескольких часов, а функцию вывода средств активируют после усиления мер безопасности.
В общем украдено:
- BTC 120
- ETH 350
- USDT(TRC20) 6,974,358
- USDT(ERC20) 1,395,000
- USDT(BSC) 38,106.95
- USDT(SOL) 134,764
- XIN 20,730
- SNT 4,369,581
- WBTC 1
- CELR 15,772,006
- LEO 16,071
- UNI 25,487
- SHIB 9,697,050,027
- SOL 1,800
- DOGE 538,000
Источник: BigONE
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