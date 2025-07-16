Хакеры украли у криптобиржи BigONE $27 млн

Недавно состоялся эксплойт протокола биржи GMX V1в результате чего украдено криптоактивов на $40 млн. За неделю хакеры обчистили биржу BigONE на $27 млн.

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Команда платформы сообщила о внешнем вмешательстве в ее горячий (то есть программный) кошелек с использованием обнаруженной уязвимости (эксплойт). По данным компании, атака произошла в ночь на 16 июля.

В SlowMist сообщиличто операционная сеть была скомпрометирована, а логика работы серверов, связанных с учетными записями и контролем рисков, была модифицирована, что позволило злоумышленнику вывести средства. Это не связано с утечкой приватных ключей.

Несмотря на потерю средств, все приватные ключи остаются в безопасности, а путь проникновения уже обнаружен и заблокирован, что делает невозможным дальнейшие потери. BigONE взяла на себя полное покрытие всех потерь.

BigONE сотрудничает с аналитической компанией SlowMist, чтобы отследить адреса злоумышленников и движение похищенных средств. Сейчас платформа проводит техническое восстановление. Ожидается, что депозиты и торговля будут восстановлены в течение нескольких часов, а функцию вывода средств активируют после усиления мер безопасности.

В общем украдено:

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Источник: BigONE