Хакеры взломали Spotify и слили 86 млн треков

Хакери зламали Spotify та злили 86 млн треків

Хакеры взломали Spotify: в открытом доступе оказались 86 миллионов треков. Другими словами — это почти весь сервис. Архив распространяется через торренты и весит чуть меньше 300 ТБ.

По заявлением группы Anna’s Archive, им удалось заархивировать аудиофайлы для 86 млн песен и собрать метаданные для 256 млн треков. По их подсчетам, это охватывает около 99,6% всех прослушиваний на Spotify.

Spotify признала утечку, но не согласилась с ее масштабом. Компания говорит, что постороннее лицо получило несанкционированный доступ, выкачало публичные метаданные и использовало незаконные методы обхода DRM, чтобы добраться до «некоторых» аудиофайлов. Какая часть каталога реально пострадала, пока непонятно. Spotify не называет цифр и не подтверждает данные группы Anna’s Archive.

Сами «архиваторы» подают проект как способ сохранения музыки. Они утверждают, что популярные треки обычно хорошо сохраняются, а менее известные могут исчезнуть вместе с лицензиями стриминговых сервисов. А некоторые активно удаляют, например, как недавний случай из 75 млн ИИ-треков. Spotify, по их словам, стал «удобным стартом» для такого архива.

По описанию проекта, популярные треки сохранены в оригинальном качестве 160 кбит/с, менее популярные были перекодированы в меньшие файлы. Релизы после июля 2025 года могут отсутствовать. Сейчас в свободном доступе полностью открыты только метаданные, а аудиофайлы выкладывают торрентами постепенно, начиная с самых популярных.

Spotify уже начала внутреннее расследование. Чем оно закончится неизвестно, это открытый вопрос, где можно только предполагать. А вот остановить распространение файлов, вероятно, не получится.

Источник: Android Authority

