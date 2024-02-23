HBO продлил сериал «Настоящий детектив» на 5 сезон

Телеканал HBO продолжил сериал «Настоящий детектив» (True Detective). 5 сезон будет снимать Исса Лопес, режиссер предыдущего сезона с подзаголовком Night Country.

Продолжение не стало неожиданностью, учитывая успех «Ночной страны», где главные роли сыграли Джоди Фостер и Кали Рейс. По данным HBO, этот сезон является самой популярной частью шоу, его посмотрели 12,7 млн зрителей на разных платформах. Финал сезона 18 февраля стал самым популярным эпизодом сезона, который посмотрели 3,2 млн зрителей на HBO и Max. Это на 57% больше, чем во время премьерного показа в январе, передаёт Эстрада.

В «Ночной стране» детективы Лиз Денверс (Фостер) и Эванджелин Наварро (Рейс) расследуют исчезновение восьми мужчин, работающих на отдаленной арктической исследовательской станции на Аляске. Они обнаруживают, что события на станции могут быть связаны с одним из их старых дел, что втягивает их обоих в темное и неожиданное путешествие.

В настоящее время Фостер и Рейс не связаны с пятой частью, поскольку шоу меняет своих главных актеров с каждым новым сезоном.

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