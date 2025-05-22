Новости Игры 22.05.2025 в 13:34 comment views icon

Hellblade 2 выйдет на PS5 этим летом с новыми функциями — больше не эксклюзив Xbox

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Маргарита Юзяк

Автор новостей

Hellblade 2 выйдет на PS5 этим летом с новыми функциями — больше не эксклюзив Xbox

Microsoft подтвердила, что Senua’s Saga: Hellblade 2 больше не эксклюзив Xbox — этим летом она появится на PS5.

Ninja Theory объявила о порте Hellblade 2 для PlayStation в день годовщины релиза игры на Xbox и ПК. А теперь игру 2024 года выпустят на консоли Sony в расширенном издании. В нем обещают новые функции, но какие именно держат в тайне. Они появятся также и на других платформах бесплатно, так что владельцы Xbox и ПК не останутся в стороне.

«Команда упорно работает над оптимизацией Hellblade 2 для PlayStation 5 и PlayStation 5 Pro, чтобы обеспечить вам лучший игровой опыт. Вскоре мы поделимся дополнительными подробностями», — заявляет компания.

Оригинальная Hellblade в 2017 году была временным эксклюзивом PlayStation 4, а в 2018-м вышла на Xbox One. Через несколько месяцев Microsoft выкупила Ninja Theory. И казалось бы она должна была остаться «сокровищем» для игроков Xbox, но Microsoft сосредоточена на внутренней стратегии Project Latitude. В ее рамках игры студий Xbox постепенно появляются на других платформах. Компания также работает над портами для Nintendo Switch 2, объявление которых обещают вскоре. И такая стратегия имеет свои результаты — игры Xbox выстрелили на PS5.

Hellblade 2 — это еще одна игра из линейки бывших эксклюзивов для Xbox, которая переходит на PlayStation. К ней уже присоединились или присоединятся в этом году Forza Horizon 5, Age of Empires 2: Definitive Edition, Age of Mythology: Retold, ремастер Gears of War и даже Doom: The Dark Ages, которая вышла 15 мая. Ранее получила порт и Indiana Jones and the Great Circle.

Точной даты релиза Senua’s Saga: Hellblade 2 для PS5 пока что нет, поэтому ждем и следим за этим.

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Источник: IGN / The Verge

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