Hellblade 2 выйдет на PS5 этим летом с новыми функциями — больше не эксклюзив Xbox

Microsoft подтвердила, что Senua’s Saga: Hellblade 2 больше не эксклюзив Xbox — этим летом она появится на PS5.

Ninja Theory объявила о порте Hellblade 2 для PlayStation в день годовщины релиза игры на Xbox и ПК. А теперь игру 2024 года выпустят на консоли Sony в расширенном издании. В нем обещают новые функции, но какие именно держат в тайне. Они появятся также и на других платформах бесплатно, так что владельцы Xbox и ПК не останутся в стороне.

Senua’s Saga: Hellblade II is coming to PlayStation 5 this summer with some exciting new features.

These features will also be available at the same time as a free update for players on Xbox Series X|S, Xbox PC and Steam.

We look forward to sharing more details soon. pic.twitter.com/iKcwUL7X5U

— Ninja Theory (@NinjaTheory) May 21, 2025