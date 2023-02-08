Hogwarts Legacy установила рекорд в Twitch по количеству одновременных зрителей – 1,3 млн, а пиковый онлайн в Steam уже достиг почти 240 тыс. игроков

Игра Hogwarts Legacy официально выходит на платформах PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК лишь 10 февраля. Но те игроки, которые оформили предварительный заказ на версию Deluxe Edition имеют некоторую фору и получили доступ к игре на несколько дней раньше. Благодаря этому ещё до «официального» выхода нам уже демонстрируют сравнение графики Hogwarts Legacy на разных платформах, а также устраивают трансляции в Twitch.

Причём игра Hogwarts Legacy пользуется высокой популярностью среди пользователей Twitch. Интерес к ней находится на рекордно высоком уровне. Hogwarts Legacy официально побила рекорд Twitch, став самой популярной однопользовательской игрой и собрав 1,3 млн одновременных зрителей. На момент публикации это единственная однопользовательская игра, которая входит в топ-50 по количеству зрителей на Twitch.

Предыдущий рекорд в Twitch был установлен в 2020 году игрой Cyberpunk 2077, которая привлекла 1,14 млн одновременных зрителей. Вероятно, более широкий выход игры и увеличение количества трансляций вызовут новые «часы пик» для Hogwarts Legacy и, возможно, новые рекорды по просмотрам.

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Среди всех игр рекорд по количеству одновременных зрителей на Twitch удерживает League of Legends с показателем 3,11 млн. За ней следует Fortnite с 2,28 млн зрителей.

По данным steamdb, пиковый онлайн Hogwarts Legacy в Steam уже превысил 239 тыс. игроков. И это показатель только для владельцев версии Deluxe Edition.

Источник: insider-gaming