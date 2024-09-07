«Хотела, чтобы меня убил дракон»: звезда «Игры престолов» говорит, что была разочарована своей «невыразительной» смертью

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Сериал принес зрителям несколько неожиданных потерь и не все актеры были довольны тем, каким образом сценаристы «убрали» их из «Игры престолов».

В том числе и Натали Дормер, сыгравшая в проекте Маргери Тирелл — дочь лорда Хайтауэра, невесту Джоффри Барратеона, а впоследствии и королеву-консорта.

Маргери погибла в конце шестого сезона в «зеленом» огне, после того, как Серсея приказала поджечь септу — вместе с сотнями других людей. Многие поклонники, как собственно и сама актриса, были расстроены таким завершением истории персонажа, учитывая то, сколько ей пришлось вытерпеть рядом с Джоффри.

«Конечно, она заслуживала лучшего. В конце концов выделили несколько предложений, которые оправдали Маргери, так что я смогла отпустить ее в тот момент», — говорит Натали. «Если бы я выбирала смерть для персонажа, то возможно бы выбрала быть сожженной драконом. Это было бы лучше, не так ли?»

В то же время сцена с Маргери не единственная, которой остались недовольны поклонники — больше всего хейта было направлено на финал сериала в целом. Дело в том, что автор оригинального романа Джордж Мартин еще не завершил историю на тот момент (собственно, ее мы не дождались и сейчас), поэтому шоураннерам пришлось «выкручиваться» и придумывать альтернативное завершение. Ранее создатели телевизионной версии «Игры престолов» заявляли, что надеялись на лучшее восприятие.

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Еще один проект из вселенной «Игры престолов», сериал «Дом дракона», несмотря на довольно высокие просмотры, тоже столкнулся с критикой — в том числе и со стороны самого Мартина. Тот на днях написал огромный пост в блоге, в котором заявил, что «токсичные изменения» в истории, введенные шоураннерами, могут нарушить логику следующих сезонов. Впоследствии писатель без комментариев удалил публикацию, тогда как в HBO выступили в защиту создателей сериала.

Джордж Мартин также ранее заявлял, что экранизации получаются хуже книг в 999 из 1000 случаев. Тем временем Мэтсон Томлин, создатель еще одного сериала из вселенной, посвященного Эйгону Завоевателю, обещал, что будет писать историю «с уважением к оригиналу».

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