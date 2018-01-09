HP показала ноутбук Spectre x360 15 с новым процессором Intel Kaby Lake-G и гибрид Envy x2

Компания HP привезла на выставку CES 2018 несколько новых ноутбуков. Одной из новинок стала версия Spectre x360 15 модельного ряда 2018 года, получившая недавно анонсированный процессор Intel восьмого поколения с графикой AMD Radeon RX Vega M.

Ноутбук HP Spectre x360 15 содержит 15,6-дюймовый дисплей с разрешением 4K. Конфигурация может включать до 16 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель ёмкостью 512 ГБ. На рынок поступят две версии ноутбука. В одной из них применяется упомянутый 4-ядерный процессор Intel Kaby Lake-G с интегрированным GPU AMD Radeon RX Vega M GL (1280 потоковых процессоров). Его максимальное энергопотребление составляет 65 Вт. Вторая модификация предлагается с 4-ядерным процессором Intel Core i7-8550U и дискретной видеокартой NVIDIA GeForce MX150 (384 потоковых процессора). В данном случае энергопотребление CPU составляет 15 Вт, а GPU – 25-40 Вт.

Из проводных интерфейсов доступны по одному разъёму Thunderbolt 3, USB 3.0 Type-C, USB 3.0 Type-A, HDMI. Опционально можно заказать систему с двумя портами Thunderbolt 3. Продолжительность автономной работы заявлена на уровне 13,5 часа, а восстановить 50% ёмкости аккумулятора можно всего за 30 минут. Обновлённый ноутбук HP Spectre x360 15 поступит в продажу с 18 марта по цене от $1369,99.

Также на выставке демонстрируется новая версия гибридного ноутбука HP Envy x2. В прошлом месяце была представлена модель на базе процессора Snapdragon, а теперь пользователям предлагается и модификация с чипом Intel, правда, лишь предыдущего 7-го поколения. Устройство оснащено 12,3-дюймовым дисплеем с Full HD разрешением 1920х1080 точек и системой охлаждения без вентилятора.

Подробные технические характеристики пока не уточняются. Известно о наличии 13-мегапиксельной камеры на задней панели и 5-мегапиксельной камеры на лицевой панели. Продолжительность автономной работы заявлена на уровне 15 часов. Зарядка до 90% ёмкости аккумулятора занимает 90 минут. Версия HP Envy x2 на базе процессора Intel оказалась немного тяжелее модели с чипом Snapdragon (748 г против 699 г). Незначительные отличия имеются и в дизайне устройств, в частности, в способе установки дисплейного блока на клавиатурный блок. В комплект поставки включается цифровое перо HP Digital pen. Гибридный ноутбук HP Envy x2 с процессором Intel поступит в продажу весной этого года, но его ориентировочная цена пока не сообщается.

Источник:Engadget 1, 2, Anandtech