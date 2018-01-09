HP позволит транслировать игровой процесс с компьютеров Omen на слабые удалённые системы

Компания HP продолжает развивать свою линейку игровых компьютерных Omen. Но на этот раз речь пойдёт не о выпуске новой более производительной конфигурации, а о расширении функциональных возможностей серии.

Так, владельцам компьютеров HP Omen предлагается воспользоваться приложением Omen Game Stream, которое позволяет играть в ресурсоёмкие игры даже на слабых компьютерах. Фактически, обработка игры осуществляется на ПК Omen, а на другом компьютере лишь выводится соответствующее изображение. Причём, передавать игровой контент можно не только на систему в соседней комнате, но и на любой удалённый компьютер через интернет.

В основе приложения Omen Game Stream лежит технология компании Parsec, которая позволяет вести трансляцию игрового контента в разрешении 1080p с частотой до 60 кадров в секунду. HP пока не уточнила, какие требования должны быть к пропускной способности сети для комфортной работы приложения, и когда им смогут воспользоваться владельцы систем Omen.

Источник: Engadget