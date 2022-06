HTC Desire 22 Pro – смартфон среднего уровня с акцентом на метавселенную и блокчейн

Компания HTC уже несколько лет не выпускала конкурентоспособных флагманских смартфонов, тем не менее, соответствующее подразделение не сдаётся. Так, компания анонсировала HTC Desire 22 Pro в попытке извлечь выгоду из метавселенной.

Новинка разработана как «идеальный компаньон» для недавно анонсированной гарнитуры HTC Vive Flow VR и используется для доступа к Viverse – метавселенной HTC. Хотя гарнитура предназначена для работы с любым Android-смартфоном, так что Desire 22 Pro не предлагает чего-то уникального в этом отношении. Ещё на тайваньском сайте HTC упоминается, что смартфон содержит цифровой кошелёк для управления крипто-активами и поставляется с бесплатным NFT. Однако, по-видимому, эти возможности зависят от рынка продажи, поскольку на сайте в Великобритании такие формулировки не встречаются.

Desire 22 pro is the phone to carry you into the future.

Learn more: https://t.co/QOev17nRSQ#htc pic.twitter.com/Hrwrp5iNmw

— HTC (@htc) June 28, 2022