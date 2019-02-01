Новости
Huawei дразнит анонсом складного смартфона на MWC 2019, уже есть качественные рендеры (правда, неофициальные)
16

Huawei дразнит анонсом складного смартфона на MWC 2019, уже есть качественные рендеры (правда, неофициальные)

Huawei дразнит анонсом складного смартфона на MWC 2019, уже есть качественные рендеры (правда, неофициальные)

Ранее китайская компания Huawei, которая хочет уже в этом году стать новым лидером рынка смартфонов, реализовав более 250 млн аппаратов, подтвердила проведение собственного мероприятия 24 февраля в Барселоне, ровно за день до официального открытия выставки MWC 2019. И вот сейчас мобильное подразделение Huawei опубликовало в социальной сети Twitter тизерное изображение, посвященное этому мероприятию. И оно недвусмысленно намекает на анонс складного смартфона Huawei с гибким экраном, о котором мы вспоминали буквально вчера.

Собственно, на самом изображении-приглашении на презентацию Huawei частично показан этот самый складной смартфон (сбоку в наполовину сложенном состоянии), так что все очевидно и повода для сомнений нет. Вопрос только в том, будет ли этот анонс полноценным с раскрытием всех подробностей (характеристики, дата выхода, цена) об устройстве или же предварительным, как в последнее время становится заведено у большинства технологических компаний — анонсировать продукты по несколько раз, прежде чем выпускать на рынок. Лично нам более вероятным видится второй вариант, учитывая, что в последнее время о сгибаемом смартфоне Huawei практически не было ничего слышно.

Предыдущие слухи приписывали устройству гибкий дисплей диагональю 7,56 дюйма производства BOE, выдерживающий больше 100 000 циклов складывания/раскладывания. Причем никакого дополнительного экрана, в отличие от Samsung Galaxy F, который мы сегодня видели в официальном ролике, у складного смартфона Huawei быть не должно. Кроме того, конструкция модели Huawei проще, чем у того же складного смартфона Xiaomi — экран будет сгибаться только в одном месте в центре, а не с двух сторон.

Официальных рендеров пока нет, но ресурс LetsGoDigital на основе имеющихся слухов и патентных заявок сделал качественные компьютерные изображения, которые позволяют оценить вероятный дизайн новинки.

111

Что касается характеристик, с уверенностью можно говорить о наличии в складном смартфоне Huawei флагманской SoC Kirin 980 и фирменного модема Balong 5000, обеспечивающего поддержку сотовых сетей пятого поколения.

Что же, похоже, в этом году выставка MWC 2019 будет гораздо интереснее, чем в прошлом.

Источник: Huawei 

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить