Huawei дразнит анонсом складного смартфона на MWC 2019, уже есть качественные рендеры (правда, неофициальные)

Ранее китайская компания Huawei, которая хочет уже в этом году стать новым лидером рынка смартфонов, реализовав более 250 млн аппаратов, подтвердила проведение собственного мероприятия 24 февраля в Барселоне, ровно за день до официального открытия выставки MWC 2019. И вот сейчас мобильное подразделение Huawei опубликовало в социальной сети Twitter тизерное изображение, посвященное этому мероприятию. И оно недвусмысленно намекает на анонс складного смартфона Huawei с гибким экраном, о котором мы вспоминали буквально вчера.

Собственно, на самом изображении-приглашении на презентацию Huawei частично показан этот самый складной смартфон (сбоку в наполовину сложенном состоянии), так что все очевидно и повода для сомнений нет. Вопрос только в том, будет ли этот анонс полноценным с раскрытием всех подробностей (характеристики, дата выхода, цена) об устройстве или же предварительным, как в последнее время становится заведено у большинства технологических компаний — анонсировать продукты по несколько раз, прежде чем выпускать на рынок. Лично нам более вероятным видится второй вариант, учитывая, что в последнее время о сгибаемом смартфоне Huawei практически не было ничего слышно.

Предыдущие слухи приписывали устройству гибкий дисплей диагональю 7,56 дюйма производства BOE, выдерживающий больше 100 000 циклов складывания/раскладывания. Причем никакого дополнительного экрана, в отличие от Samsung Galaxy F, который мы сегодня видели в официальном ролике, у складного смартфона Huawei быть не должно. Кроме того, конструкция модели Huawei проще, чем у того же складного смартфона Xiaomi — экран будет сгибаться только в одном месте в центре, а не с двух сторон.

Официальных рендеров пока нет, но ресурс LetsGoDigital на основе имеющихся слухов и патентных заявок сделал качественные компьютерные изображения, которые позволяют оценить вероятный дизайн новинки.

Что касается характеристик, с уверенностью можно говорить о наличии в складном смартфоне Huawei флагманской SoC Kirin 980 и фирменного модема Balong 5000, обеспечивающего поддержку сотовых сетей пятого поколения.

Что же, похоже, в этом году выставка MWC 2019 будет гораздо интереснее, чем в прошлом.

Источник: Huawei