Huawei отказалась признавать свою вину в краже коммерческой тайны, теперь следует ожидать судебное разбирательство

В рамках рассмотрения дела в федеральном суде США в Сиэтле компания Huawei не признала себя виновной в краже или попытках кражи коммерческой тайны. Напомним, ранее в этом году власти США выдвинули официальные обвинения из 23 пунктов компании Huawei и её финансовому директору.

Отмечается, что окружной судья США Рикардо С. Мартинес, который председательствовал на состоявшемся слушании, назначил дату судебного разбирательства по этому делу на март 2020 года. Если Huawei будет признана виновной, она может быть оштрафована на сумму до $5 млн.

В рамках данного судебного разбирательства Huawei обвиняется в 10 отдельных правонарушениях, в том числе в сговоре с целью кражи коммерческой тайны, попытке кражи коммерческой тайны, мошенничестве с использованием электронных средств и препятствовании правосудию. По словам прокуроров, Huawei похитила коммерческую тайну T-Mobile.

Обвинения в основном связаны с инцидентом 2013 года, когда инженеры Huawei якобы делали фотографии и замеры одного из роботов T-Mobile, который предназначен для тестирования смартфонов и известен под названием Tappy. В дальнейшем Huawei якобы использовала эту информацию для улучшения своего собственного робота. В 2017 году суд присяжных в Сиэтле вынес решение в пользу T-Mobile в соответствующем иске против Huawei и присудил телекоммуникационной компании компенсацию $4,8 млн.

Помимо этих 10 обвинений, связанных с кражей коммерческой тайны, Huawei также обвиняется по 13 пунктам в нарушениях санкционного режима. Финансовый директор компании Мэн Ваньчжоу в конце прошлого года была арестована в Канаде про просьбе США. Она обвиняется в мошенничестве и в настоящее время содержится в Канаде. Слушание по экстрадиции по её делу назначено на сегодня.

Источник: Engadget