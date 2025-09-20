Худший сценарий для Голливуда: Paramount Skydance и Netflix хотят купить Warner Bros. Discovery

Ситуация, которую уже называли худшей для Голливуда, становится еще серьезнее. Только получив контроль над Paramount в августе, Дэвид Эллисон (кинопродюсер, основатель и генеральный директор компании Skydance Media) явно замахнулся на еще более масштабные шаги. По данным The Wall Street Journal, он (через Paramount Skydance) рассматривает возможность приобретения Warner Bros. Discovery — компании, которой принадлежат HBO, CNN и Warner Bros. Pictures.

Источники сообщают, что Эллисон думает над предложением с большой долей денежных средств, которое объединит два самых мощных студийных центра Голливуда и два наиболее влиятельных медиабренда. Уже сама идея такого слияния выглядит впечатляюще.

Но есть и сдерживающие факторы. Warner Bros. Discovery сейчас находится в середине процесса сложной реструктуризации — компания отделяет кабельные сети от потоковых сервисов и студийного бизнеса. При этом компания обременена долгом в $35 млрд и оценивается примерно в $41 млрд. Убедить совет директоров и акционеров продать бизнес именно сейчас, не дожидаясь результатов реструктуризации, выглядит слишком оптимистично.

Несмотря на это, история развивается дальше. Puck News сообщает, что даже Netflix рассматривает возможность сделать ставку на активы Warner Bros. Еще недавно такой сценарий казался фантастическим, но разговоры в профессиональных кругах становятся все более громкими. Дополнительные подозрения вызвало появление согенерального директора Netflix Теда Сарандоса рядом с главой Warner Bros. Discovery Дэвидом Заславом на боксерском поединке Кроуфорд — Альварес в Лас-Вегасе.

Если Netflix действительно получит контроль над Warner Bros., последствия для кинобизнеса могут оказаться драматическими. Единственная потенциальная выгода — использовать Warner Bros. как платформу для проката в кинотеатрах. Но учитывая политику Netflix это маловероятно. Цель компании — постепенно свернуть традиционный кинопрокат в пользу стриминга. Значительно вероятнее, что все наследие Warner Bros., включая библиотеку фильмов, будет интегрировано в стратегию «стриминг на первом месте».

Представьте себе картины Кристофера Нолана — режиссера, который ассоциируется с большим экраном и кинотеатральным опытом, — закрытые внутри библиотеки Netflix. Или вселенная DC, превращенная только в стриминговый контент. Это не просто укрупнение бизнеса — это постепенное уничтожение самой структуры киноиндустрии. Даже сама перспектива такого развития событий вызывает беспокойство.

Источник: worldofreel