Netflix впервые использовал ИИ в своем сериале — Sci-Fi хите 2025 года с 96% на Rotten Tomatoes

Один из последних Sci-Fi проектов Netflix вошел в историю, как первый сериал, в котором стриминг использовал генеративный искусственный интеллект.

Речь идет об аргентинском шоу Бруно Станьяро под названием «Этернавт», сюжет которого основан на одноименном научно-фантастическом комиксе 50-х годов — группа людей выживает в смертельном снегопаде, вызванном вторжением инопланетян.

По словам руководителя Netflix Теда Сарандоса, ИИ использовали для создания кадров обвала здания в Буэнос-Айресе — решение, которое помимо экономии, позволило ускорить работу над сценой в 10 раз.

«Этернавт» долгое время удерживал лидерскую позицию в рейтинге просмотров Netflix и получил признание аудитории — 96% от критиков и 89% от зрителей на Rotten Tomatoes.

«С остроинтересной завязкой и в меру увлекательным развитием событий, приличными как для телевизионного проекта спецэффектами, но неровным темпом повествования, когда то скучаешь, то не можешь оторваться от экрана, это аргентинское шоу имеет достаточный запас прочности, чтобы ждать второй сезон. Так что let it snow, let it snow, let it snow», — из рецензии ITC.