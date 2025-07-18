Новости Кино 18.07.2025 comment views icon

Netflix впервые использовал ИИ в своем сериале — Sci-Fi хите 2025 года с 96% на Rotten Tomatoes

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Netflix впервые использовал ИИ в своем сериале — Sci-Fi хите 2025 года с 96% на Rotten Tomatoes

Один из последних Sci-Fi проектов Netflix вошел в историю, как первый сериал, в котором стриминг использовал генеративный искусственный интеллект.

Речь идет об аргентинском шоу Бруно Станьяро под названием «Этернавт», сюжет которого основан на одноименном научно-фантастическом комиксе 50-х годов — группа людей выживает в смертельном снегопаде, вызванном вторжением инопланетян.

По словам руководителя Netflix Теда Сарандоса, ИИ использовали для создания кадров обвала здания в Буэнос-Айресе — решение, которое помимо экономии, позволило ускорить работу над сценой в 10 раз.

«Фактически, эта последовательность визуальных эффектов была завершена в 10 раз быстрее, чем могла быть завершена с помощью визуальных, традиционных инструментов и рабочих процессов VFX», — рассказал Сарандос во время квартального отчета Netflix о прибыли (через Business Insider). «Создатели были в восторге, мы тоже. И что самое важное — зрители».

«Этернавт» долгое время удерживал лидерскую позицию в рейтинге просмотров Netflix и получил признание аудитории — 96% от критиков и 89% от зрителей на Rotten Tomatoes.

«С остроинтересной завязкой и в меру увлекательным развитием событий, приличными как для телевизионного проекта спецэффектами, но неровным темпом повествования, когда то скучаешь, то не можешь оторваться от экрана, это аргентинское шоу имеет достаточный запас прочности, чтобы ждать второй сезон. Так что let it snow, let it snow, let it snow», — из рецензии ITC.

Для создания полноценной сцены в сериале Netflix использовал ИИ впервые, однако с подобным опытом экспериментировали в фильмах и старых шоу — в частности, мексиканской драме «Педро Парамо» (бюджет которой, благодаря ИИ, свели к стоимости всех визуальных эффектов в «Ирландце») и ситкоме 1980-х «Другой мир» (в этом случае попытка улучшить сериал была неудачной, поскольку с обновлениями появились искаженные руки, лица и надписи).

Очевидно, что для студий ИИ является эффективным методом экономии и ускорения работы, однако технологию в отрасли все еще воспринимают противоречиво — в основном те, у кого она может забрать рабочие места (в 2023 году мы были свидетелями исторических голливудских забастовок актеров и сценаристов).

Словом, это очередной пример того, как искусственный интеллект проникает почти во все аспекты индустрии развлечений и нашей повседневной жизни. Хотя и на этот раз без скандала: в прошлом году, напомним, «Мегалополис» Фрэнсиса Копполы захейтили еще до релиза из-за использования фейковых цитат критиков в трейлере, которые сгенерировал ИИ; как и главных претендентов на «Оскар», фильмы «Бруталист» и «Эмилия Перес», которым пророчили потерю статуэток из-за редактирования произношения актеров с технологией Respeecher.

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