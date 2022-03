Humble Bundle за неделю собрал $20 млн на помощь Украине

Онлайн-сервис продажи игр Humble Bundle провел акцию «Stand With Ukraine» по сбору средств для помощи пострадавшим от войны украинцам. Все доходы от продажи пакета из 123 предметов стоимостью $40 пообещали отправить в благотворительные фонды «Razom for Ukraine», «Direct Relief», «International Rescue Committee (IRC)» и «International Medical Corps». Все игры по отдельности стоят $2572.

За первые два дня было собрано $8 млн, а к концу акции почти 474 тыс. участников купили игр на 20 $млн. Распродажа завершилась 25 марта, и после окончания Humble Bundle опубликовал пост в Twitter для подписчиков c благодарностью.

Our all-for-charity Stand With Ukraine 🇺🇦 bundle has ended. Together, we’ve raised over $20 million for humanitarian relief efforts in #Ukraine!

Thank you all for your support!!! ❤️https://t.co/5qd70ruIoP

— Humble Bundle (@humble) March 25, 2022