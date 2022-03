За два дня Humble Bundle собрал почти $8 млн на помощь Украине. До конца акции еще 5 дней

Площадка Humble Bundle сделали специальный комплект из более чем 120 товаров, все деньги заработанные с продажи бандла «Stand With Ukraine» перечислят в помощь пострадавшим украинцам. На момент написания статьи игроки со всего мира собрали уже $7 756 512, а до закрытия акции осталось более пяти дней.

Минимальная сумма которую можно заплатить за бандл составляет $40. В комплект входят игры, комиксы, программы и 3D-ассеты, всего 123 предмета общей стоимостью $2572. Игры разные, от небольших и малоизвестных инди до хитов прошлых лет: Back 4 Blood, Metro Exodus, Spyro Reignited Trilogy, Max Payne 3, Quantum Break, Sunset Overdrive, вся серия Amnesia (Amnesia: Rebirth, Amnesia: A Machine for Pigs, Amnesia: The Dark Descent) и другие. Среди комиксов первый выпуск The Boys (по которому сняли сериал) и шесть номеров The Incal Алехандро Ходоровски.

Все вырученные деньги пойдут в благотворительные фонды Razom for Ukraine, International Rescue Committee (IRC), International Medical Corps и Direct Relief.