itch.io собрал более шести миллионов долларов для помощи Украине

Онлайн-сервис продажи инди-игр itch.io завершил распродажу Bundle for Ukraine, целью которой был сбор миллиона долларов для Международного медицинского корпуса и фонда «Голоса детей». Всего же было собрано почти $6,4 млн, а «средний чек» составил $14,16. Всего в распродаже приняли участие более 450 тыс. человек.

itch.io продавала комплект из 991 игры за $10, но любой желающий мог жертвовать больше. В комплекте шли игры от 700 авторов, а общая стоимость всех игр по отдельности – $6500.

Все доходы от распродажи пойдут в Международный медицинский корпус, который оказывает медицинскую помощь пострадавшим в Украине, а также фонду «Голоса детей», помогающий юным украинцам справиться с ужасами войны и посттравматическим стрессовым расстройством. Все доходы будут разделены между благотворительными организациями 50/50.