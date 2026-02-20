Смартфоны Xiaomi 17 официально запустят 28 февраля: каких обновлений ждать?

Xiaomi 28 февраля готовится представить 17 серию своих смартфонов на европейском рынке.





В Китае Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro и Pro Max были представлены еще в сентябре прошлого года. Впоследствии, в декабре вышел Xiaomi 17 Ultra с презентацией специальной версии Leica Edition. Глобальная презентация будет проходить в Барселоне, как раз накануне Mobile World Congress 2026, где Xiaomi намерена представить три собственных флагмана с камерами Leica.

На специальной странице компания приглашает всех желающих посетить презентацию, где также будут разыгрываться призы, а всех, кто приобретет Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra или Leica Leitzphone by Xiaomi будут ожидать эксклюзивные бонусы. Кроме базовой модели Xiaomi 17, компания, вероятно, представит Xiaomi 17 Ultra и специальную версию Leica Edition, которая в ЕС будет продаваться под брендом «Leitzphone powered by Xiaomi».

На специальной странице Xiaomi разместила таймер обратного отсчета и намекнула на эксклюзивные бонусы для первых покупателей. В частности, было объявлено о нескольких эксклюзивных VIP-бонусах. Однако условия остаются неясными, поскольку соответствующая ссылка пока перенаправляет пользователей обратно на страницу мероприятия. Xiaomi обещает годовую гарантию, одну бесплатную замену экрана в течение 6 месяцев и отмену платы за ремонт вне гарантийного срока. Учитывая, высокие цены на флагманские устройства компании, бонусы выглядят довольно скромно.





ITC уже писал, что Xiaomi не планирует выпускать в Европе модели Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 17 Pro Max оснащены дополнительным экраном на «спинке», который выполняет практические функции и одновременно выделяет смартфоны среди конкурентов.

Между тем базовая версия Xiaomi 17 будет стартовать с ценника €999 за конфигурацию с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ внутреннего хранилища. Старшая модель Xiaomi 17 Ultra, которую компания представила в декабре, будет стоить от €1499 за версию с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти. Что касается цветов, стандартный Xiaomi 17 предложат в версии Black, Venture Green, Ice Blue и Alpine Pink. Xiaomi 17 Ultra будет доступен в Black, White и Starlit Green.

