Xiaomi HyperOS 3 блокирует смартфоны с поддельной глобальной прошивкой — как восстановить

Очередное обновление операционной системы Xiaomi HyperOS 3 привело к серьезным проблемам для части смартфонов бренда. В первую очередь задело модели, импортированные из Китая, которые работают на неофициальных или переработанных глобальных версиях прошивки. После установки апдейта устройства перестают загружаться, застревая в циклической перезагрузке или переходя непосредственно в сервисный режим восстановления.





Почему HyperOS 3 блокирует некоторые смартфоны

Проблема связана не с ошибкой в прошивке, а с новым механизмом защиты. Обновление HyperOS 3 проверяет, соответствует ли регион аппаратного обеспечения региону установленного программного обеспечения. Если смартфон Xiaomi изначально предназначался для китайского рынка, но на нем установлен переработанная Global ROM, система обнаруживает несоответствие и блокирует загрузку.

Такие устройства часто продают через серые каналы импорта, и Xiaomi официально считает конвертированные прошивки несанкционированными. Именно поэтому компания не классифицирует ситуацию как баг или ошибку обновления.

Как восстановить смартфон после неудачного обновления HyperOS 3

Для пользователей, которые уже установили HyperOS 3 и столкнулись с блокировкой, существует рабочий способ вернуть систему к предыдущей версии.





Принудительно перезапускайте смартфон 10-15 раз подряд. Эта последовательность перезапусков активирует аварийный механизм восстановления, который запускает автоматический откат до HyperOS 2.2 — последней совместимой версии для таких ROM.

После успешной загрузки отключите автоматические обновления в настройках системы, чтобы смартфон снова не попытался перейти на HyperOS 3.

После отката устройство должно работать в обычном режиме без потери функциональности.

Итак, HyperOS 3 фактически стала инструментом регионального контроля. Обновление без проблем работает на официальных версиях прошивки, но блокирует смартфоны с неавторизованными Global ROM. Многие использовали именно такие версии.

