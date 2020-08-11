Hyundai представил отдельный электромобильный бренд IONIQ, в его рамках скоро выйдут три модели IONIQ 5/6/7 на основе концептов 45 и Prophecy





Корейскому автопроизводителю Hyundai настолько понравилось наименование автомобиля IONIQ, что он решил превратить это обозначение в полноценный электромобильный бренд. Интересно, что существующая одноименная модель не будет относиться к новому бренду, зато в ближайшие четыре года в рамках бренда выйдет сразу три новых электромобиля.

В компании напомнили, что термин IONIQ был образован в результате слияния слов «ion» («ион») и «unique» («уникальный»), впервые его использовали в 2016 году в качестве названия нового гибрида/электромобиля. Электромобили в рамках нового бренда будут выходить с цифровыми обозначениями, при этом четные номера будут использоваться для седанов, нечетные – для кроссоверов.

Первой моделью бренда IONIQ станет среднеразмерный кроссовер IONIQ 5, который будет представлен в начале 2021 года. В основу этого электромобиля лег ретро-концепт «45», анонсированный на Франкфуртском автосалоне 2019 года. В следующем году на рынок выйдет седан IONIQ 6, построенный на базе еще одного ретро-концепта Hyundai Prophecy. В 2022 году будет представлен крупный кроссовер IONIQ 7, выполненный в той же стилистике, что и Prophecy.

Дизайн всех электромобилей IONIQ будет построен на единой концепции «Ценность вне времени» (Timeless Value), то есть в качестве вдохновения будут использоваться ретро-мотивы в футуристической обработке, так как речь идет об «автомобилях будущего». Все электромобили бренда будут основаны на базе единой модульной платформы E-GMP.

Напомним, что ранее концерн Hyundai Motor Group объявил о планах в рамках «Стратегии 2025» продать 1 млн электромобилей на аккумуляторных батареях к 2025 году и стать одним из лидеров мирового рынка электромобилей с долей 10%. Пока компания может похвастать отметкой в 100 тыс. проданных электрокроссоверов Hyundai Kona Electric.

Источник: Hyundai