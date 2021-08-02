IDC: Apple остаётся лидером на рынке планшетов





На прошлой неделе генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что минувший квартал стал для планшетов iPad самым успешным почти за десятилетие. И теперь IDC публикует свежие данные о мировых поставках планшетов, которые подчеркивают лидирующую Apple в этом сегменте.

По данным IDC, на протяжении второго квартала 2021 года компания Apple реализовала 12,9 млн планшетов. Её ближайший конкурент – компания Samsung – вывела на рынок 8 млн планшетов. Компания Lenovo, которая выпускает хорошо зарекомендовавшие себя устройства Chromebook и планшеты с Chrome OS, заняла третье место с показателем 4,7 млн ​​отгруженных устройств. В то же время на четвёртом месте расположилась компания Amazon, которая реализовала 4,3 млн планшетов Fire.

Поставки компьютеров и планшетов резко возросли во время пандемии COVID-19, поскольку люди адаптировались к работе из дома и удаленному обучению. Данные IDC свидетельствуют, что поставки устройств Chromebook выросли на 68,6% в годовом исчислении и достигли во втором квартале 2021 года показателя в 12,3 млн единиц.

«Хотя этот квартал не был рекордным для Chromebook, он был недалеко от предыдущих двух кварталов, которые побили предыдущие максимумы», — пишет IDC.

Вместе с тем, IDC указывает на возможное замедление продаж Chromebook и планшетов в ближайшем будущем. Причинами тому называются продолжающаяся нехватка чипов и ослабление потребительского спроса по мере того, как всё больше людей возвращается на рабочее место или в учебные заведения. Apple заявила, что ограничения поставок могут нанести ущерб продажам iPad в ближайшие месяцы, и продажи iPhone тоже могут пострадать.

Источник: The Verge