iFixit: под видом снижения шума, Apple добавила в клавиатуру новых MacBook Pro защиту от попадания мусора

На днях Apple представила обновлённые ноутбуки MacBook Pro с новыми процессорами. В компании отметили, что изменения также затронули и клавиатуру устройств, которая стала заметно тише благодаря изменённому механизму «бабочка». Однако специалисты iFixit считают, что причина доработки клавиатуры кроется в другом.

Оказалось, что под колпачками клавиш в новых MacBook Pro находится силиконовая мембрана, своеобразный чехол, в который помещается каждый отдельный механизм. Такое решение, вероятно, применяется для защиты клавиатуры от попадания мелких частиц мусора. Как известно, владельцы MacBook и MacBook Pro предыдущих поколений столкнулись с проблемами залипания клавиш и выхода из строя клавиатуры ноутбуков в связи с загрязнением. В июне этого года компания Apple запустила сервисную программу по ремонту клавиатур, признав лишь незначительный процент поломок в определённых моделях ноутбуков.

Самое интересное, что решение с силиконовыми прокладками очень похоже на то, что компания запатентовала в марте этого года. В документе описано несколько способов конструкции клавиш, которые предотвратили бы попадание в них крошек, пыли и прочего мусора. Один из них – использование силиконовой прокладки.

Гарантировать то, что этот метод решит все неисправности с клавиатурами предыдущих моделей MacBook, в iFixit не берутся. Тем не менее, компания Apple по всей видимости серьёзно относится к данной проблеме, несмотря на то, что до сих пор официально её не признаёт.

Источник: ifixit