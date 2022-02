Игра Star Wars: The Old Republic получила сюжетное дополнение Legacy of the Sith – юному падавану предстоит помешать планам Лорда Ситхов

Компания Electronic Arts и студия BioWare объявили о выходе дополнения Legacy of the Sith для Star Wars: The Old Republic. Оно приурочено к 10-летнему юбилею игры.

Legacy of the Sith — это крупное контентное дополнение, которое предоставляет подписчикам доступ к новым сюжетным кампаниям, а его сюжет основан на продолжающейся войне между Галактической республикой и Империей ситхов. Пользователям предстоит отправиться на исследование водной планеты Манаан и узнать о коварных планах Дарта Малгуса, которые угрожают как джедаям, так и ситхам.

Кроме того, дополнение приносит различные улучшения игрового процесса, которые призваны упростить прохождение игры для новых пользователей. Вместе с тем дополнение включает боевые стили, которые позволяют игрокам комбинировать происхождение персонажей, снаряжение и наборы умений различных классов. Настройки стиля игры упростились благодаря переработке систем сбора предметов и подбора экипировки. При этом максимальный уровень персонажей был увеличен до 80-го. В игру также были добавлены задания для совместного прохождения. И дополнительно пользователям предлагается усовершенствованный механизм индивидуальной настройки персонажа.

Разработчики подготовили кинематографический трейлер дополнения Legacy of the Sith. В трейлере рассказывается история падавана Ша’Хар Катин, которой предстоит сразиться с ситхом-отступником Дартом Малгусом и столкнуться с призраками своего прошлого, чтобы помешать планам Лорда Ситхов.

В честь 10-летнего юбилея Star Wars: The Old Republic разработчики из BioWare намерены выпустить ещё несколько контентных дополнений на протяжении 2022 года. Новая «Операция» позволит отправиться на изучение останков исследовательской станции, ставшей пристанищем изгнанных ситхов. Пользователей также ждут обновления интерфейса и баланса в PvP, новый боевой пропуск, события, настройки снаряжения, визуальные улучшения и др.

Источник: SWTOR