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Игра The Lord of the Rings: Gollum выйдет 1 сентября — за день до премьеры сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Игра The Lord of the Rings: Gollum выйдет 1 сентября — за день до премьеры сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Компания Daedalic Entertainment объявила, что игра The Lord of the Rings: Gollum о приключениях Голлума выйдет 1 сентября. Этот проект был анонсирован ещё в 2019 году, а его выход запланировали на 2021 год, но затем сроки пересмотрели.

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Стелс-приключение расскажет о событиях трилогии «Властелин колец», но со стороны Голлума. Как ожидается, игра будет включать необычную механику диалога, отражающую двойственные личности главного героя, в зависимости от того, будет ли выбран вариант повествования Голлума или Смегола. При этом реагирование на ситуации будет отличаться в зависимости от личности. Выбор игрока может иметь последствия для сюжета игры в будущем.

Игра The Lord of the Rings: Gollum выйдет 1 сентября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S, а версия для Switch появится «позднее в этом году». Днём позже на Amazon Prime Video дебютирует сериал Rings: The Rings of Power.

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Источник: The Verge


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