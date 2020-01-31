Игра Warcraft III: Reforged получила разгромный рейтинг на Metacritic – всего 0,8 балла от пользователей

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Недавно вышедшее переиздание игры Warcraft III: Reforged, на которое многие возлагали большие надежды, получило крайне низкие отзывы от пользователей на сайте Metacritic. На момент подготовки материала для этого проекта зафиксирован средний балл на уровне всего 0,8 (из 10 возможных). Свои отзывы оставили более 6 тыс. пользователей.

Положительных обзоров игры от пользователей крайне мало. В подавляющем количестве случаев игроки присваивают новой Warcraft III: Reforged вообще 0 баллов. Критику вызывают многие аспекты игры:

Пользовательский интерфейс стал хуже,

Редактор карт практически не работает,

Игра содержит большое количество ошибок,

Игра часто вылетает на рабочий стол,

Юниты застревают в текстурах,

Многие функции не работают.

Также пользователи сетуют на «полностью разрушенную атмосферу оригинальной игры» и плохой геймплей. И такой результат у многих вызывает удивление, дополненное негодованием.

«Буквально все, что им нужно было сделать – это обновить модели персонажей, пользовательский интерфейс и текстуры до высокого разрешения», — пишет один из игроков. «Вместо этого им удалось сломать…» (дальше следует большой перечень проблем и нареканий, который намекает, что сломали практически все аспекты игры).

В связи с сильным разочарованием от игры, многие пользователи требуют вернуть деньги, уплаченные за Warcraft III: Reforged.

Добавим, на момент подготовки материала на сайте Metacritic практически нет отзывов от профессиональных обозревателей. Доступно всего три обзора: один позитивный и два нейтральных.