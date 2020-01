Состоялся релиз игры Warcraft III: Reforged

Как и было запланировано, 28 января состоялся релиз переиздания культовой стратегии реального времени Warcraft III Reforged.

Warcraft III: Reforged включает как оригинальную сюжетную кампанию Reign of Chaos, так и дополнение The Frozen Throne. И хотя изначально Blizzard хотела адаптировать в ремейке некоторые сюжетные линии под события World of Warcraft, включая историю Сильваны Ветрокрылой, в итоге от этой идеи отказались.

В переиздании пользователям предлагается заметно улучшенная графика. Были обновлены модели персонажей, юнитов и построек, а также сюжетные видеовставки. И, конечно же, в игру добавлены текстуры высокого разрешения. Теперь графика поддерживает разрешение 4K. Среди прочих улучшений значатся доработанный редактор карт, улучшенная система подбора матчей и социальные функции.

Системные требования игры Warcraft III: Reforged по современным меркам достаточно демократичные. Для её запуска потребуется компьютер с процессором Intel Core i3-530 или AMD Phenom II X4 910, видеокарта NVIDIA GeForce GTS 450 или AMD Radeon HD 5750, 4 ГБ оперативной памяти, 30 ГБ свободного пространства на накопителе и ОС Windows 7 или новее. Для игры потребуется постоянное подключение к интернету.

Игра доступна для заказа в магазине Battle.Net. Она предлагается в двух изданиях: стандартном и расширенном Spoils of War с дополнительными бонусами.