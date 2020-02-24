Microsoft подтвердила графическую производительность новой Xbox Series X — 12 терафлопс





Корпорация Microsoft поделилась очередной порцией сведений о своей грядущей игровой консоли Xbox Series X. И хотя ранее компания уже рассказывала о некоторых технических характеристиках устройства, в этот раз тоже есть кое-что интересное.

Напомним, в Microsoft Xbox Series X используется изготовленный по специальному заказу гибридный процессор AMD с процессорными ядрами на архитектуре Zen 2 и графический процессор Navi на архитектуре RDNA с памятью GDDR6. Теперь же Microsoft рассказала, что графическая подсистема обладает производительностью на уровне 12 терафлопс. Это в 2 раза больше возможностей Xbox One X и в 8 раз больше по сравнению с оригинальной версией Xbox One. Этот показатель графической производительности ставит Xbox Series X выше большинства видеокарт среднего класса от AMD и NDIDIA, и это впечатляющий результат для игровой консоли.

«Xbox Series X обеспечивает настоящий скачок поколений в вычислительной и графической мощности благодаря передовым технологиям, которые обеспечивают более высокую частоту смены кадров, более крупные, более сложные игровые миры и захватывающий опыт, отличный от всего, что можно было увидеть в консольных играх», — утверждает глава Xbox Фил Спенсер.

Ранее Microsoft также представила аппаратное ускорение трассировки лучей DirectX и затенение с переменной скоростью (VRS). И компания заявляет, что запатентовала собственный вид VRS, который позволяет разработчикам игр Не тратить ресурсы графического процессора равномерно на каждый пиксель на экране, а определять приоритеты отдельных эффектов.

Среди прочих особенностей Microsoft Xbox Series X также следует упомянуть поддержку в играх разрешений до 8K и частоты обновления до 120 кадров в секунду. В сотрудничестве с HDMI Forum и производителями телевизоров в консоли реализованы функции Auto Low Latency Mode (ALLM) и Variable Refresh Rate (VRR) в рамках поддержки HDMI 2.1. Это должно уменьшить задержку ввода и сгладить визуальные эффекты при запуске игр на телевизорах.

Кроме того, повышению производительности новой консоли должен поспособствовать высокоскоростной твердотельный накопитель NVMe. Он позволит сократить время загрузки игр и «улучшить почти все аспекты игры». Также сообщается о функции Quick Resume. Она позволяет быстро возобновлять игры. Но в отличие от подобной функции на Xbox One, консоль следующего поколения позволит возобновлять несколько игр из приостановленного состояния.

В то же время, Microsoft обещает реализовать обратную совместимость для Xbox Series X, включая возможность запуска оригинальных игр Xbox и Xbox 360. Концепция Smart Delivery подразумевает, что потребитель покупает игру, которая фактически является универсальным приложением и может запускаться на любой консоли Xbox с наиболее оптимальными параметрами. Все игры Xbox Game Studios уже разрабатываются с учётом Smart Delivery и будут соответствующим образом обозначаться. Сторонние разработчики также смогут присоединиться к этой инициативе.

Более подробными сведениями о своей игровой консоли следующего поколения компания поделится «в ближайшие месяцы». Скорее всего, подробностей следует ожидать во время проведения Game Developers Conference в следующем месяце и выставки E3 в июне.

Источник: The Verge