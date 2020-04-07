Игровой сервис Microsoft Project xCloud запустят в дополнительных 11 странах Европы





Игровой стриминговый сервис Microsoft Project xCloud планируется запустить в 11 новых странах. Первоначально он начал работать в США, Великобритании и Южной Корее. Теперь же компания сообщила, что в скором времени воспользоваться стримингом смогут и пользователи из ряда европейских стран: Бельгии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании и Швеции.

Однако не совсем ясно, когда именно произойдёт запуск Microsoft Project xCloud в новых европейских странах. Учитывая текущую ситуацию с карантинными мероприятиями из-за коронавирусной инфекции COVID-19 и высокую нагрузку на пропускную способность интернета, компания заявляет, что сервис запустится в этих странах, когда будет уверена, что «это разумно». Microsoft также отмечает, что планирует взвешенно подходить к запуску, чтобы помочь сохранить доступ к интернету. В связи с этим на каждом рынке запуск будет проходить поэтапно, начиная с небольшой группы пользователей в рамках предварительного запуска, а с течением времени доступность планируется постепенно расширять.

Пока что Microsoft открывает лишь регистрацию для заинтересованных пользователей на платформе Android, проживающих в указанных странах. Желающие принять участие в предварительном тесте, могут отправить заявку по следующему адресу. После утверждения даты запуска участникам предварительного теста на электронную почту будут отправлены дополнительные инструкции.

Источник: Engadget