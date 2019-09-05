Игровой смартфон Nubia Red Magic 3S получил чипсет Snapdragon 855+, батарею на 5000 мАч и активную систему охлаждения

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Компания Nubia официально представила свой новый игровой смартфон под названием Nubia Red Magic 3S. Эта модель пришла на смену устройству Nubia Red Magic 3, которое было анонсировано менее полугода назад. При этом аппарат получил новый процессор и улученную систему охлаждения, что призвано повысить производительность.

Дизайн новинки не претерпел кардинальных изменений по сравнению с предшественником. Устройство оснащено 6,65-дюймовым AMOLED дисплеем с разрешением Full HD и частотой обновления изображения 90 Гц. Для сенсорной панели заявлена частота опроса 240 Гц. Максимальная яркость изображения составляет 430 нит. При этом также заявлена поддержка функции затемнения, что должно обеспечить комфорт при использовании смартфона в темноте.

Игровой смартфон Nubia Red Magic 3S содержит наиболее производительный на текущий момент процессор Snapdragon 855+. Он позволил этой модели установить новый рекорд в тесте AnTutu на уровне 510496 баллов. Новинка также получила улучшенную систему охлаждения ICE 2.1. Она не только содержит тепловые трубки с жидким наполнителем, которые отводят тепло от наиболее горячих компонентов системы, но также включает и высокоэффективный вентилятор центробежного типа, который выдувает нагретый воздух за пределы корпуса через вентиляционные отверстия. Как отмечает производитель, конструкция системы охлаждения была улучшена, что позволило повысить эффективность её работы. Чипсет дополнен оперативной памятью объёмом 8 или 12 ГБ и встроенной флэш-памятью UFS 3.0 ёмкостью 128 или 256 ГБ.

Для более эффективного игрового применения в смартфоне Nubia Red Magic 3S реализованы виртуальные кнопки. Кроме того, сканер отпечатков пальцев также можно использовать в качестве дополнительной кнопки. Дополнительно пользователь может воспользоваться аксессуарами, добавляющими, например, проводное соединение Ethernet.

Новая модель оснащена одиночным модулем камеры на задней модели. Он основан на 48-мегапиксельном сенсоре Sony IMX586 и объективе с диафрагмой f/1.7. При этом камера поддерживает возможность записи видео в разрешении до 8K, а также записи видео в режиме slo-mo с разрешении Full HD. фронтальная камера выполнена на базе 16-мегапиксельного сенсора.

В новинке также доступны RGB подсветка на задней панели, 3,5-миллиметровый разъём для подключения наушников, батарея ёмкостью 5000 мАч и поддержка быстрой зарядки с передачей 27 Вт энергии. Устройство имеет размеры 171,7×78,5×9,65 мм и массу 215 г. Устройство работает под управлением RedMagic OS 2.1 (со специальным игровым режимом) на базе Android 9.

Игровой смартфон Nubia Red Magic 3S уже доступен для предварительного заказа по цене $420 или $532 за конфигурации с 8/128 ГБ или 12/256 ГБ памяти, соответственно. Фактические продажи стартуют с 9 сентября.

Источник: gizmochina