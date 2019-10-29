ИИ-инструмент NVIDIA GANimal может превратить вашего питомца в любое другое случайное животное





Ранее мы уже видели, как алгоритмы обработки изображений ИИ могут быть одновременно и умными, и бестолковыми. Это в полной мере демонстрирует новейшая разработка NVIDIA – инструмент под названием GANimal, который позволяет накладывать выражение морды вашего питомца на фотографии любого другого случайного животного. Более того, получившееся в результате такого слияния существо будет «улыбаться» или позировать в точности, как ваш любимец.

«Большинство нейросетей на основе GAN обучены решать одну единственную задачу, например, превращать лошадей в зебр. В данном случае мы обучаем нейросеть одновременно выполнять несколько задач, где каждая из них заключается в превращении животного со случайным источником в животное со случайной целью. В конечном счёте, сеть учится обобщать, чтобы создавать ранее невиданных животных», – говорит Минг-Ю Лю (Ming-Yu Liu), ведущий эксперт компании по компьютерному зрению.

Аналогично тому, как ИИ справлялся с подобными задачами ранее, здесь мы также видим совершенно разные результаты: где-то алгоритм справился лучше, где-то хуже. Некоторые изображения вообще выглядят как абстрактные или даже жутковатые картины. Тем не менее это демонстрирует возможность обучения ИИ справляться с неизвестными предметами и импровизировать. Команда исследователей планирует использовать инструмент на других категориях объектов, таких как цветы и еда, и добиться более высокого разрешения. Попробовать GANanimals можно на сайте NVIDIA.

Источник: Engadget